Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsVeidai ir vardai

Po M. Katunskytės incidento Šventojoje – ryžtingas jos scenos partnerio A. Naginės žingsnis

2025 m. rugpjūčio 12 d. 13:44
Lrytas.lt
Praėjusią savaitę Šventojoje, pramogų centre „Eldija“, įvykusį Monikos Katunskytės ir Andriaus Naginės koncertą aptemdė nemalonus incidentas.
Daugiau nuotraukų (8)
Pramogų centro atstovai socialiniuose tinkluose pranešė, kad atlikėja į sceną žengė galimai neblaivi.
Kaip rašoma „Eldijos“ „Facebook“ paskyroje, koncerto metu Monika Katunskytė, dainuodama, nepataikė į ritmą, jos balsas trūkinėjo. Tai žiūrovus privertė gūžčioti pečiais.
Laimei, šalia buvo Monikos scenos partneris Andrius Naginė, kuris, pasak pramogų centro atstovų, išgelbėjo nejaukų vakarą – išliko profesionalus, ramus, užtikrintas ir savo pasirodymu užgožė visus koncerto nesklandumus.
Šiai nemaloniai žiniai pasirodžius viešumoje, vakaro didvyriu tapęs dainininkas A. Naginė žengė ryžtingą žingsnį ir naujienų portalui Lrytas teigė, kad su M. Katunskyte scenoje daugiau nebepasirodys.
„Galiu pasakyti tik tiek, jog per visus du bendro darbo metus tokių ar panašių situacijų nėra buvę. Su Monika visuomet siejo gražūs ir šilti santykiai. Nieko blogo pasakyti tikrai negaliu.
Tai buvo pirmas kartas, tačiau ateityje mūsų bendrų koncertų nebebus. Jie jau yra atšaukti. Nuo šiol scenoje žiūrovai mane matys vieną arba su kitais atlikėjais. Nuo tolimesnių komentarų susilaikysiu“, – Lrytas nedaugžodžiavo jis.
Monika KatunskytėKoncertasincidentas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.