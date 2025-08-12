Po M. Katunskytės incidento Šventojoje – ryžtingas jos scenos partnerio A. Naginės žingsnis

Pramogų centro atstovai socialiniuose tinkluose pranešė, kad atlikėja į sceną žengė galimai neblaivi.
Kaip rašoma „Eldijos“ „Facebook“ paskyroje, koncerto metu Monika Katunskytė, dainuodama, nepataikė į ritmą, jos balsas trūkinėjo. Tai žiūrovus privertė gūžčioti pečiais.
Laimei, šalia buvo Monikos scenos partneris Andrius Naginė, kuris, pasak pramogų centro atstovų, išgelbėjo nejaukų vakarą – išliko profesionalus, ramus, užtikrintas ir savo pasirodymu užgožė visus koncerto nesklandumus.
Šiai nemaloniai žiniai pasirodžius viešumoje, vakaro didvyriu tapęs dainininkas A. Naginė žengė ryžtingą žingsnį ir naujienų portalui Lrytas teigė, kad su M. Katunskyte scenoje daugiau nebepasirodys.
„Galiu pasakyti tik tiek, jog per visus du bendro darbo metus tokių ar panašių situacijų nėra buvę. Su Monika visuomet siejo gražūs ir šilti santykiai. Nieko blogo pasakyti tikrai negaliu.
Tai buvo pirmas kartas, tačiau ateityje mūsų bendrų koncertų nebebus. Jie jau yra atšaukti. Nuo šiol scenoje žiūrovai mane matys vieną arba su kitais atlikėjais. Nuo tolimesnių komentarų susilaikysiu“, – Lrytas nedaugžodžiavo jis.
Monika KatunskytėKoncertasincidentas
