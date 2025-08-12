Sunkią operaciją išgyvenusi J. Jančiauskaitė-Balevičė ragina moteris tirtis: „Šis vėžys smogia iš pasalų“

Dabar moteris atvirai dalijasi savo patirtimi ir socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje paragino moteris nedelsti tikrintis ir rūpintis savo sveikata.
„PASITIKRINK!
Šiandien lygiai metai po dienos, kurios labai bijojau. Man pašalino vėžines ląsteles. Jei būčiau delsusi, netrukus būčiau susipažinusi su gimdos kaklelio vėžiu. Pirmą kartą pasitikrinau būdama 29-erių metų, nors programa pradedama nuo 25-erių.
Diagnozė jau buvo liūdna ir pavojinga. Daug verkiau ir nerimavau, kas dabar bus. Vis delsdavau pasitikrint, juk nieko nejaučiau. Būtent šis vėžys smogia iš pasalų, todėl taip svarbu tikrintis“, – teigė ji.
Atlikėja neslepia – operacijos ji labai bijojo.
„Žvėriškai bijojau operacijos dienos, bijojau vėžio. Bet išvakarėse pasikalbėjau su savimi ir susitariau, kad jei viskas praeis sklandžiai ir tai nebeatsinaujins – tapsiu nauju žmogumi: be pykčio, pagiežos, pavydo ir kitų dalykų, kurie tempia žmones į mentalinį dugną ir ligas. Tapsiu dar dėkingesnė, skleisiu dar daugiau meilės ir padėsiu visiems, kam tik galėsiu“, – apie pokyčius, kuriuos įkvėpė šis sunkus periodas, kalbėjo ji.
Pasak Justinos, operacijos rytą ji buvo rami ir užtikrinta, nes tikėjo, kad viskas bus gerai.
„Išaušus operacijos dienos rytui, buvau visiškai rami, nes žinojau, kad man viskas bus gerai. Pasitikėjau viskuo, kas mane saugo ir manau, kad tai mane gelbėjo. Operacinėje atsijungiau besakydama seselei kažkokį bajeriuką.
Einu pokyčių keliu kasdien, keičiuosi, bet dar netapau ta asmenybe, kuria siekiu būti, 100%. Tam reikia laiko. O dabar tenoriu pasakyti – nedelsk, pasitikrink, užkirsk kelią blogiausiam“, – tokiais žodžiais įrašą baigė ji.
Justina JančiauskaitėgydymasGimdos kaklelio vėžys
