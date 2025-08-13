Žinios, kurios šviečia.
A. Tapinas susidūrė su nemalonia situacija: buvęs „Nerijos“ narys pasiūlė jį „nukalti“

2025 m. rugpjūčio 13 d. 09:35
Lrytas.lt
Nors žurnalistui, televizijos laidų vedėjui rašytojui Andriui Tapinui (48 m.) sulauki įvairių reakcijų nėra naujiena – pastaroji buvo išties nemaloni. Jį „nukalti“ pasiūlė buvęs grupės „Nerija“ narys Vygantas Keliauskas.
Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė pats A. Tapinas pasidalijęs V. Keliausko jam skirtu komentaru.
„Kažkokia fantasmagorija. Po būsimosios premjerės įrašo komentarais apsireiškia toks Vygantas Keliauskas, kuris praktiškai ieško žmogaus, kuris manę užmuštų. Arba pastatytų paminklą. Gal pats Vygantas geriau paaiškintų.
Tada paaiškėja, kad ponas Vygantas yra legendinio ansamblio „Nerija“ muzikantas. Ką aš galiu atsakyt, tik „Nerijos“ žodžiais:
Ir susitaikys su uosiais vėjai,
Vyšnia vėl kalbins mus po langais.
Jaunystė mano dar nepraėjo,
Jaunystė grįžta juodbėriais žirgais.
P.S. Atlikėjas komentaruose rašo, kad tiesiog norėjo nukalti mano statulėlę. Šiaip šiek tiek creepy, kai gerokai vyresnis vyras nori turėti mano statulėlę“, – rašė jis.
Kiek vėliau šį įrašą pakomentavo ir pats buvęs grupės „Nerija“ narys. „Gyvenk ramiai. Ir išmok skaityti tarp eilučių“, – rašė jis.
O vėliau pridėjo dar ir tokius žodžius: „Jeigu ne taip supratai.... labai atsiprašau.“
