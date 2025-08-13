Kaltinimų dėl girtumo scenoje sulaukusi M. Katunskytė atskleidė, kaip jaučiasi: „Supratau tik vieną“

Trumpą žinutė, kurioje rašė kaip jaučiasi ji paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Kadangi audros verda. Neturiu nieko teisintis. Žmonės kuo saldesni tuo baisesni. Žmogų gali sudirbti labai greitai.
O aš noriu padėkoti visiems draugams, bičiuliams, pažįstamiems, o ypač kolegoms už tokį nu nerealų palaikymą.
Tai mane padarė dar stipresne. Supratau tik vieną, žmonės dabar yra negailestingi“, – rašė ji.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad apie tai situaciją prabilo pramogų centras „Eldija“.
Kaip rašoma „Eldijos“ „Facebook“ paskyroje, koncerto metu Monika Katunskytė dainuodama nepataikė į ritmą, jos balsas kartais nutrūkdavo, o žiūrovai, anot organizatorių, atrodė sutrikę ir nesupratę, kas vyksta.
Scenoje Moniką lydėjęs Andrius Naginė, „Eldijos“ teigimu, tapo pagrindiniu vakaro išgelbėtoju – išliko profesionalus, ramus, užtikrintas ir savo pasirodymu užgožė visus koncerto nesklandumus.
Šiuo įrašu viešai, kaip teigė pramogų centro atstovai, nutarė pasidalyti nenorėdami pakenkti atlikėjai, o norėdami atsiprašyti visų tą vakarą koncertą stebėjusių klausytojų.