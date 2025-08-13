Žinios, kurios šviečia.
Kaltinimų dėl girtumo scenoje sulaukusi M. Katunskytė atskleidė, kaip jaučiasi: „Supratau tik vieną“

2025 m. rugpjūčio 13 d. 14:19
Lrytas.lt
Praėjusią savaitę Šventojoje, pramogų centre „Eldija“, surengtas Monikos Katunskytės ir Andriaus Naginės koncertas virto nemaloniu incidentu. Pranešta, kad Monika į sceną žengė galimai neblaivi. Trečiadienį žiniaskaidai mirgant šios istorijos atgarsiais į visa tai dar kartą sureagavo atlikėja.
Trumpą žinutė, kurioje rašė kaip jaučiasi ji paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Kadangi audros verda. Neturiu nieko teisintis. Žmonės kuo saldesni tuo baisesni. Žmogų gali sudirbti labai greitai.
O aš noriu padėkoti visiems draugams, bičiuliams, pažįstamiems, o ypač kolegoms už tokį nu nerealų palaikymą.
Tai mane padarė dar stipresne. Supratau tik vieną, žmonės dabar yra negailestingi“, – rašė ji.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad apie tai situaciją prabilo pramogų centras „Eldija“.
Kaip rašoma „Eldijos“ „Facebook“ paskyroje, koncerto metu Monika Katunskytė dainuodama nepataikė į ritmą, jos balsas kartais nutrūkdavo, o žiūrovai, anot organizatorių, atrodė sutrikę ir nesupratę, kas vyksta.
Scenoje Moniką lydėjęs Andrius Naginė, „Eldijos“ teigimu, tapo pagrindiniu vakaro išgelbėtoju – išliko profesionalus, ramus, užtikrintas ir savo pasirodymu užgožė visus koncerto nesklandumus.
Šiuo įrašu viešai, kaip teigė pramogų centro atstovai, nutarė pasidalyti nenorėdami pakenkti atlikėjai, o norėdami atsiprašyti visų tą vakarą koncertą stebėjusių klausytojų.
Monika Katunskytėgirtaatsakas

