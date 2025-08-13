Skandale atsidūrusiai Ievai Voveris – aštrus Paul de Miko kirtis: „Tai yra debilizmas“

Po įvykio praėjus šiek tiek laiko ji dalijosi žiniomis iš policijos – jie pranešė, kad šį atvejį traktuoja kaip nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą.
Toks pareigūnų sprendimas Ievą itin nustebino – ji tikino, kad visko taip nepaliks.
„Imsiu advokatą – nesiruošiu taip palikti“, – portalui lnk.lt trumpai komentavo žinoma moteris.
Apie šią situaciją nusprendė pasisakyti ir turinio kūrėjas Paulius Mikolaitis-Paul de Miko, kuriam ši istorija sukėlė juoką.
Vyras socialiniame tinkle „Youtube“ paviešino vaizdo įrašą, kuriame išdėstė savo mintis apie šį atvejį.
„Ji (praeivė) tiesiog padarė niuktelėjimą ir nuėjo. O vaikai lėkė su paspirtukais per perėją. Ji gavo baudą ir tu vis tiek esi nepatenkinta?
Čia tiek melagingų aplinkybių išsakyta... Aišku, ji gali prisidengti tuo, kad būtent taip jai viską papasakojo vaikai. Bet jeigu tu nebuvai, nežinai ir visa tavo istorija kabo ant vaikų pasakojimo, tada gal neverta viso to kelti į viešumą?“, – kalbėjo Paulius.
Vyras taip pat pažėrė kritikos I. Voveris dėl to, kad ji apskritai viešino šią situaciją. Negana to, Paulius visą šią istoriją pavadino vienu netikėtu žodžiu.
„Aš neaiškinsiu, kaip reikia auklėti savo vaikus. Sutinku, kad 11–12 metų vaikai nesėdės namie. Aišku, kad turėsi paleisti juos į lauką. Bet jeigu tu juos paleidi štai taip per gatves lakstyti paspirtukais...
Būtų gerai, kad jie nevažiuotų per perėją, o vestųsi paspirtukus. Žinoma, gal kelių eismo taisyklių dar neišmokė tokiame amžiuje. Suprantama. Tada jeigu grįžę pasakoja, kad juos sumušė, bet matai, kad viskas gerai, visi sveiki – nuramini vaikus <...>.
Bet ne. Tai, ką man papasakojo mano vaikai, aš papasakosiu savo 112 tūkstančių sekėjų. Ir tada prasidės raganų medžioklė? Tai yra debilizmas“, – aštrių žodžių negailėjo P. Mikolaitis-Paul de Miko.
Primename, kad šį mėnesį I. Voveris prabilo apie tai, jog jos sūnus buvo užpultas Kauno centre. Žinoma moteris pasakojo, kad jos devynmetį sūnų užpuolė nepažįstama moteris – ji neva trenkė berniukui į veidą ir išvadino necenzūriniais žodžiais.
Ieva neslėpė nusivylimo, kad prisišaukti pagalbos pavyko tik iš kelinto karto – policija nesureagavo taip greitai, kaip ji tikėjosi.
Labiausiai ją nustebino tai, kad pranešus apie šį išpuolį policijai, pareigūnai neva vengė suteikti pagalbą ir nesutiko parodyti vaizdinės medžiagos.
Visgi Lietuvos policija savo oficialioje „Facebook“ paskyroje nusprendė paviešinti filmuotą vaizdo medžiagą iš gatvės, kurioje įvyko per perėją ėjusių Ievos vaikų ir nepažįstamos moters susidūrimas.
Pasak jų, viskas buvo visai kitaip, nei socialiniuose tinkluose pasakoja I. Voveris. Teigiama, kad smurtinio elgesio nebuvo.
„Žinoma nuomonės formuotoja Ieva Voveris kaltina policiją aplaidumu, priėmus neteisingą sprendimą. Ji teigia: „vaikai išėjo priduoti butelius į taromatą ir grįždami stovėjo prie perėjos, o tokia moteris priėjusi pradėjo mano berniuką mušti. Trenkė jam per žandą, po to su delnu į kaktą, ir išvadino įvairiausiais keiksmažodžiais“.
Peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus, nustatyta, kad viskas vyko kitaip. Įraše matoma, kaip mažamečiai vieni miesto centre, važiuodami paspirtuku per pėsčiųjų perėją, atsitrenkia į pereiti gatvę bandžiusią moterį.
Ji ranka atsitveria nuo smūgio ir nueina toliau, o vaikai nuvažiuoja. Joks smurtinis elgesys nėra užfiksuotas. Dėl šio įvykio policija pradėjo administracinę teiseną dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo, moteriai surašytas protokolas.
Siekiant apsaugoti vaikus, įstatymai numato pakankamai sudėtingas procedūras. Todėl patariame verčiau laikytis nustatytų procedūrų, o ne ieškoti kaltų soc. tinkluose“, – rašoma Lietuvos policijos pranešime.
Ieva VoverisBylaPolicija
Rodyti daugiau žymių