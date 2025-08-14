Žinios, kurios šviečia.
Šarūnas Jasikevičius ir Anna Douka leidosi į egzotišką kraštą: trenerio žmona pademonstravo pribloškiančią figūrą

2025 m. rugpjūčio 14 d. 11:08
Lrytas.lt
Po pasaulį keliaujantys krepšinio treneris Šarūnas Jasikevičius (49 m.) ir jo žmona Anna Douka (38 m.) šį kartą patraukė į egzotišką kraštą.
Socialiniuose tinkluose Anna pasidalijo, jog šeima laiką leidžia Šv. Bartolomėjaus saloje, Karibuose.
Instagrame ji pasidalijo pribloškiančiais kadrais – ji pozavo kylant ir leidžiantis lėktuvams.
Su juodai baltu maudymosi kostiumėliu įsiamžinusi A. Douka pademonstravo ir pribloškiančią figūrą.
„Sveiki atvykę į Karibus. Sėskite į lėktuvą (kaip antroje nuotraukoje) ir išskriskite...! Tikra magija...“, – brūkštelėjo ji.
Užfiksuotuose kadruose buvo galima pastebėti ir Š. Jasikevičių. Kartu su žmona jis keliavo vietiniu automobiliu be stogo.
Anna DoukaŠarūnas JasikevičiusAtostogos
