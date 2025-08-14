Šarūnas Jasikevičius ir Anna Douka leidosi į egzotišką kraštą: trenerio žmona pademonstravo pribloškiančią figūrą

Socialiniuose tinkluose Anna pasidalijo, jog šeima laiką leidžia Šv. Bartolomėjaus saloje, Karibuose.
Instagrame ji pasidalijo pribloškiančiais kadrais – ji pozavo kylant ir leidžiantis lėktuvams.
Su juodai baltu maudymosi kostiumėliu įsiamžinusi A. Douka pademonstravo ir pribloškiančią figūrą.
„Sveiki atvykę į Karibus. Sėskite į lėktuvą (kaip antroje nuotraukoje) ir išskriskite...! Tikra magija...“, – brūkštelėjo ji.
Užfiksuotuose kadruose buvo galima pastebėti ir Š. Jasikevičių. Kartu su žmona jis keliavo vietiniu automobiliu be stogo.
