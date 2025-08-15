Asta Valentaitė su vyru Glenu pranešė džiugią žinią: „Buvo neįtikėtina savaitė“

Ne paslaptis, kad Asta ir Glenas yra dideli žirgų lenktynių gerbėjai, todėl aktyviai įsitraukia į tokius renginius.
Šį kartą jiems nusišypsojo sėkmė – lenktynėse dalyvavę poros žirgai pelnė du trofėjus.
Šia naujiena A. Valentaitė-Manchester pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Ten ji pasidalijo kvapą gniaužiančiomis akimirkomis iš renginio, kuriose moteris spindėjo elegancija.
„Prieš kelias savaites turėjome nepamirštamą savaitę „Qatar Goodwood“ festivalyje.
Mūsų nuostabus žirgas Westridge iškovojo įspūdingą pergalę „Chesterfield Handicap Cup“ varžybose, finišavęs trimis su puse žirgo ilgio priekyje nuo artimiausio varžovo. Didžiulis ačiū mūsų puikiems treneriams John & Thady Gosden, jojikui Billy Loughnane ir jų komandai.
O ketvirtadienį mūsų remiamas žirgas Woodcote Girl, kurį puikiai jodama valdė Sophie Forsyth, laimėjo prestižinį „Magnolia Cup“. Šios varžybos atlieka nepaprastai svarbų darbą, rinkdamos lėšas „King’s Trust“ fondui.
Tai buvo neįtikėtina savaitė – ypatinga padėka komandai „@goodwood_races“, – rašė A. Valentaitė-Manchester.