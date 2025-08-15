Žinios, kurios šviečia.
Netikėtas Mios Pilibaitytės įrašas sukėlė audrą: susitiko su buvusiu mylimuoju A. R. Bubeliu

2025 m. rugpjūčio 15 d. 14:18
Lrytas.lt
Dainininkė Mia Vilija Pilibaitytė (42 m.) pasidalijo netikėta nuotrauka, kuri nustebino ne vieną internautą. Joje atlikėja pozavo šalia savo buvusio mylimojo Andriaus Radvilo Bubelio.
Panašu, kad Mia nebijo viešai kalbėti apie savo asmeninį gyvenimą ir santykius – tą ji įrodė ir šį kartą.
Nuotrauka, kurioje atlikėja po koncerto meiliai pozavo su A. R. Bubeliu ir jo žmona Egle Bubelis, ji pasidalijo savo socialiniuose tinkluose.
Prie kadro atlikėja pridėjo ir brandžius žodžius, kuriais apibūdino savo santykius su buvusiu partneriu.
„Gyvenimas kartais sukasi ratu – ir po daugelio metų gali vėl susitikti su žmonėmis iš praeities visiškai naujame, brandesniame etape.
Draugiškumas gydo, o pagarba kuria ramybę.
Branginkime ryšius, nes gyvenimas per trumpas laikyti nuoskaudas“, – rašė M. Pilibaitytė.
Primename, kad M. Pilibaitytė ir A. Bubelis susitikinėjo prieš daugiau nei 10 metų.
Visgi jie pasuko skirtingais keliais ir teigė, kad skyrybos įvyko draugiškai.
