Translytė Zofija Krocaitė susituokė su mylimuoju Luke'u: netradicinė šventė – arklidėse

Kvapą gniaužiančiomis akimirkomis iš šventės pora pasidalijo socialiniuose tinkluose.
Nuotraukose matyti, kad svarbiausiai savo gyvenimo dienai jaunikis Luke'as pasirinko bordo spalvos švarką.
Tuo metu nuotaka Zofija kaustė žvilgsnius pasirinkdama netradicinę, juodos spalvos vestuvinę suknelę. Ją kūrė lietuvė, ilgametė jos draugė dizainerė Aistė Julita Pauliukevičiūtė.
„Vis dar negalime patikėti, kad tai iš tiesų įvyko – mes įgyvendinome savo svajonę.
Dėkojame savo draugams ir šeimos nariams (ypač geriausiam dvynio broliui Edvinui) už tai, kad šią dieną padarė gražesnę, nei kada nors galėjome įsivaizduoti.
Amžinai. Kad augtume pašėlę ir nevaldomi. Kad laikytume rankas net tada, kai jos dreba. Kad vėl ir vėl taptume naujomis savo versijomis – ir kiekvieną kartą rinktume vienas kitą atvira širdimi“, – prie nuotraukų rašė ji.
Primename, kad dar prieš vestuves Z. Krocaitė portalui Lrytas atskleidė, kad jiedu tuoksis netoli jų namų esančiose autentiškose arklidėse Sario regione.
Zofija tikino, kad vestuves atšventė 20 artimiausių žmonių akivaizdoje.
„Norėjome šventės, kuri būtų ne šou, o tikra – su mums brangiais žmonėmis. Be scenarijų, be streso, be kaukių. Viskas bus labai paprasta, bet nuoširdu. Šią dieną man svarbiausia ne dekoracijos, o emocijos, kad galėtume atsipalaiduoti, pabūti drauge ir pasidžiaugti viena svarbiausių mūsų gyvenimo akimirkų.
Mūsų kaimynė gamins tortą, o gėlės bus iš fermos, kurioje kažkada dariausi fotosesiją saulėgrąžų laukuose. Mūsų dienos įamžinti atvyks lietuvė fotografė Gintė. Kaip gera, kad nors šventė vyks Anglijoje, prie jos prisidės tiek daug lietuviškos energijos.
Būtent apie tokias vestuves visada ir svajojau. Mažas, bet su pačiais artimiausiais žmonėmis susėdus prie vieno milžiniško stalo. Su tais, kurie matė mano kelią savęs link ir mūsų santykių pradžią“, – džiaugėsi Zofija.