Po D. Trumpo ir V. Putino susitikimo – kandi S. Stavickio-Stano reakcija: „Visas svietas pamatė“

2025 m. rugpjūčio 16 d. 12:18
Rugpjūčio 15-ąją visas pasaulis stebėjo įtemptą Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimą. Kol vieni tikėjosi, kad ši akistata gali atnešti bent mažiausių pokyčių dėl karo Ukrainoje nutraukimo, kiti laikėsi pozicijos, kad šis susitikimas – nieko vertas.
Apie šį įvykį nusprendė pasisakyti ir savo aštria nuomone garsėjantis dainininkas Stanislavas Stavickis-Stano.
Jis savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo įrašu, kuriame išdėstė savo mintis apie, jo manymu, betikslį susitikimą.
„Įvyko V. Putino ir D. Trumpo susitikimas Aliaskoje. Derybos buvo apie nieką ir baigėsi niekuo.
Jei koks nors įsivaizduojamas žmogus šį rytą atsibustų po trejų metų miego ir pasižiūrėtų Trumpo ir putino susitikimo video, nesuvoktų absoliučiai nieko. Visiškai neįmanoma suprasti, kokiu tikslu jie apskritai susitiko.
Atrodo jiedu dalyvavo dviejose skirtingose susitikimuose. Putino žinutė – karas niekada nesibaigs, nes jis niekada nesibaigs. Trumpo žinutė – yra žinių, kad jokių žinių nėra.
Taigi, bandant suprasti kas įvyko, reikia nepamiršti fakto, kad neįvyko absoliučiai nieko.
Bet visas svietas pamatė, kaip kruviniausias šių laikų diktatorius glėbesčiuojasi su „pasaulinės demokratijos garantu“, – rašė S. Stavickis-Stano.
Primename, kad rugpjūčio 15 d. D. Trumpas ir V. Putinas susitiko Aliaskoje derėtis dėl karo Ukrainoje nutraukimo. Tai buvo jų pirmas susitikimas nuo 2019 metų ir pirmas V. Putino vizitas į JAV teritoriją per visą dešimtmetį.
Nors abu vadovai tikino, kad derybos jų akimis buvo sėkmingos, konkretaus proveržio dėl paliaubų ir taikos Ukrainoje nepasiekta.
