Živilė Pinskuvienė nustebino drąsa: su brangiu žmogumi leidosi į kvapą gniaužiantį nuotykį

2025 m. rugpjūčio 16 d. 15:02
Savaitgalį Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė socialiniusoe tinkluose pasidalijo kvapą gniaužiančia akimirka, kuri nustebino ne vieną internautą. Moteris ryžosi išskirtiniam nuotykiui, į kurį leidosi su brangiu žmogumi.
Ž. Pinskuvienė savo „Facebook“ paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ji su savo mama išbandė skrydį lengvuoju reaktyviniu lėktuvu.
Šio nuotykio metu moterys turėjo galimybę pamatyti Nidą iš paukščio skrydžio.
Politikės pasidalintame vaizdo įraše matėsi stulbinantys vaizdai iš aukštai – tokių kasdien nepamatysi.
„Mama ir dukra. Puikus laikas dviese. Akimirka, kuri liks širdyje ilgam.
Su mama pamatėme Nidą kitaip – iš aukštai. Nidoje yra galimybė patirti tokią įspūdingą atrakciją, iš kurios atsiveria ne tik nepakartojami vaizdai, bet ir naujas jausmas – tarsi trumpam pakyli virš kasdienybės.
Dėkingos pilotui Broniui už galimybę patirti šias nepamirštamas akimirkas. Tokie momentai primena, kad gražiausi prisiminimai gimsta kartu“, – įraše rašė Ž. Pinskuvienė.
