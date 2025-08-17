Ilka Adams su vyru Andriumi pranešė džiugią žinią: laukia šeimos pagausėjimo

Šia žinia I. Adams pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Ten ji paviešino jaukias nuotraukas, kuriose meiliai pozavo su vyru ir dukra.
Kadruose matosi ir Ilkos suapvalėjęs pilvukas, kurį dukra ir vyras laiko švelniai apglėbę.
„Mūsų šeima auga“, – prie nuotraukų rašė I. Adams.
Priemename, kad I. Adams ir A. Pauliukevičius susituokė 2014 m. Afrikoje.
I. Adams yra kilusi iš Namibijos, o po mokyklos ji nusprendė pamatyti Europą ir joje apsigyveno. Iš pradžių Jungtinėje Karalystėje, vėliau – Lietuvoje.
Čia ji sukūrė nuostabų gyvenimą, verslą, augina penkerių dukrelę Adrianą.
Ilka AdamsAndrius Pauliukevičiuslaukiasi
Rodyti daugiau žymių