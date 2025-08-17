K. Cicėnas pirmąkart viešai prabilo apie skyrybas su K. Meschino: „Žinojome, kad taip bus“

Po skrybų K. Meschino socialiniuose tinkluose dalijosi ne viena žinute ir atvirai rodė, ką išgyvena – viešumo ji nevengė.
Buvo visko – ir ašarų, ir kreipimosi į K. Cicėno buvusią žmoną, ir galiausiai – skausmo paleidimo.
Tuo metu K. Cicėnas nebuvo toks atviras ir viešai nesidalijo, kaip jaučiasi. Visgi tačiau šį kartą jis nusprendė nutraukti tylą.
Apie tai, kodėl iširo jųdviejų santykiai, aktorius pakomentavo portalui LRT.
Žinomas vyras tikino, kad ši draugystė užsimezgė visai netikėtai, o didžiausias klausimas buvo, kaip išvengti viešumo?
„Mūsų pažintis su Karolina įdomiai išsivystė, nė pats nesitikėjau, kad pradėsime draugauti.
Asmeninį gyvenimą labai vertinu, gerbiu savo privatumą, nors suprantu, kad mano profesija, gyvenimas iš dalies yra viešas, neišsisuksi.
Ir pradėjęs draugauti su Karolina supratau, kad viešumo niekaip neišvengsim. Na, taip – jis mus ėmė ir pasivijo... Žinojome, kad taip bus, bet stengėmės kiek galėdami jo išvengti“, – portalui LRT kalbėjo jis.
K. Cicėnas neslėpė, kad jiedu pradėjo draugauti žinodami, kas laukia. Nors Karolina jau buvo pratusi prie viešumo, Kęstučiui jis pasirodė kiek gąsdinantis. Visgi dėl meilės jie nusprendė surizikuoti.
„<...> jei numatydamas pasekmes atsisakytum bendrauti su žmogumi, irgi būtų išskaičiavimas. Tad rizikuoji ir tikiesi geriausio. <...>
Nesu pratęs viešai kalbėti apie savo intymius dalykus – būtent tas viešumas man pasirodė svetimas. O skandalo jokio nematau, niekas niekam nieko bloga nepadarė“, – minėtam portalui atviravo K. Cicėnas.
Primename, kad žinia apie poros skyrybas išplito liepos mėnesį. Apie jas prabilo pati Karolina.
„Aš ir Kęstutis nesame kartu, tad jau galite nustoti mus poruoti ir sieti su manimi“, – socialiniuose tinkluose tada rašė K. Meschino.
Kęstutis CicėnasKarolina MeschinoSkyrybos
