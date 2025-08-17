Žinios, kurios šviečia.
Monika Liu paviešino jaukų kadrą su mama: internautai neatsistebi jųdviejų panašumu

2025 m. rugpjūčio 17 d. 16:24
Lrytas.lt
Sekmadienį dainininkė Monika Liubinaitė-Monika Liu socialiniuose tinkluose pasidalijo netikėtu ir itin jaukiu kadru su mama.
Nuotrauką, kurioje Monika pozavo su mama Rita, ji paviešino savo „Facebook“ paskyroje.
Abi moterys įsiamžino meiliai susiglaudę ir laikė gėlių puokštę.
Panašu, kad tai buvo akimirka po Monikos Liu koncerto – tą išdavė jos sceninis įvaizdis.
Monika spindėjo elegancija – ji vilkėjo dailią juodą suknelę ir demonstravo savo vizitine kortele tapusią šukuoseną.
Tuo metu jos mama vilkėjo juodą švarką, prie kurio priderino stilingą skarelę ant kaklo.
Ši nuotrauka nustebino ne vieną internautą – jie negalėjo patikėti, kaip puikiai atrodo Monikos Liu mama ir kokios jos abi panašios.
„Kokios nuostabios moterys. Kai graži mama, tai ir dukra gražuolė“, – rašė viena internautė.
„Štai iš kur tas grožis...“, – komentavo kitas.
„Jūs tokios panašios“, – pastebėjo dar viena internautė.
„Kaip du vandens lašai“, – pridūrė kita.
