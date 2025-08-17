Monika Liu paviešino jaukų kadrą su mama: internautai neatsistebi jųdviejų panašumu

Nuotrauką, kurioje Monika pozavo su mama Rita, ji paviešino savo „Facebook“ paskyroje.
Abi moterys įsiamžino meiliai susiglaudę ir laikė gėlių puokštę.
Panašu, kad tai buvo akimirka po Monikos Liu koncerto – tą išdavė jos sceninis įvaizdis.
Monika spindėjo elegancija – ji vilkėjo dailią juodą suknelę ir demonstravo savo vizitine kortele tapusią šukuoseną.
Tuo metu jos mama vilkėjo juodą švarką, prie kurio priderino stilingą skarelę ant kaklo.
Ši nuotrauka nustebino ne vieną internautą – jie negalėjo patikėti, kaip puikiai atrodo Monikos Liu mama ir kokios jos abi panašios.
„Kokios nuostabios moterys. Kai graži mama, tai ir dukra gražuolė“, – rašė viena internautė.
„Štai iš kur tas grožis...“, – komentavo kitas.
„Jūs tokios panašios“, – pastebėjo dar viena internautė.
„Kaip du vandens lašai“, – pridūrė kita.
Monika LiuMamasocialiniai tinklai
Rodyti daugiau žymių