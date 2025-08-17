Palangoje – neeilinis renginys: susirinkę šampano entuziastai spinduliavo prabanga

Prabangiame Palangos viešbučio „Vila Komoda“ kiemelyje vykęs išskirtinis, edukacinis renginys „Šampanas ir jūra“ neabejotinai tapo vienu įsimintiniausių šios vasaros akcentų pajūryje.
Renginį organizavusi G. Milerė subūrė ne tik išskirtinę publiką iš visos Lietuvos, bet ir pakvietė garbingus svečius iš Šampanės regiono.
„Praėjusiais metais pirmą kartą vykęs tokio stiliaus šampano kultūros vakaras pritraukė daugiau nei 200 svečių, tarp kurių buvo ir žinomi Lietuvos gėrimų ekspertai, meno atstovai, verslininkai ir tiesiog šampano entuziastai. Sulaukę daugybės komplimentų, šiemet su komanda nusprendėme būti dar ambicingesni – organizuoti dar didesnę ir prabangesnę šventę.
Šiemet sulaukėme 400 svečių, tarp jų – garbingi svečiai iš užsienio: vyndarė Carole Doyard-Maye ir šampano namų atstovas iš Šampanės Pinot Chevauchet. Mano mėgstamiausias posakis, jog šampanas suvienija žmones, įgavo prasmę.
Be to, galiu drąsiai sakyti, kad šventė auga kartu su manimi ir šiemet tapo dar turtingesnė skonių, įspūdžių. Didžiuojuosi, kad pavyko pakviesti užsienio svečių ir taip prisidėti prie Lietuvos, kaip smalsių gurmanų šalies, įvaizdžio kūrimo“, – pasakoja G. Milerė, „Šampano klubo“ įkūrėja.
Palangoje – Šampanės dvasia
Palangoje tą vakarą vyravo tikros Šampanės regiono nuotaikos – nuo profesionalių degustacijų iki pramoginių detalių. Renginyje dalyvavo žinomi šalies šampano distributoriai bei gerai žinomi ir vertinami šampano ekspertai: Jolanta Smičienė ir Linas Kuklerius, Jurga Karinauska.
Pasak G. Milerės, ypatinga šventės dvasia gimė dėl bendruomeniško požiūrio – šampano ekspertai susivienijo be konkurencijos, dalijosi patirtimi ir prisidėjo prie šampano kultūros puoselėjimo Lietuvoje. „Mūsų visų misija – dalytis šampano kultūra, todėl labai vertinu šią mūsų draugystę.“
Daugiau nei keturias valandas trukusiame renginyje svečiai dalyvavo „master class“ paskaitose, ragavo įvairių rūšių šampaną, vaišinosi specialiai šiam vakarui sukurtais ledais su šampanu ir mėgavosi kitais gurmaniškais atradimais.
Tradicijų įkvėpta
„Norėjau, kad šis pajūrio renginys būtų tikra vasariška šventė – lengva, elegantiška, kupina įspūdžių ir gerų emocijų. Panašios šventės Prancūzijoje ir kitose vyno šalyse puoselėja ilgametes tradicijas. Šampanės regione kasmet vyksta šampano parodos.
Vyndariai rengia mažas šampano parodas, kurios leidžia ragauti vieni kitų šampanus ir tiesiogiai bendrauti su vyndariu. Tai – neįkainojama patirtis. Beje, pati labai mėgstu Šampanę ir jos tradicijas, teko dalyvauti netgi vynuogių skynimo procese. Nors Lietuva nėra vyno šalis, mūsų žmonės mėgsta lankytis vynuogynuose, domisi vyndarystės tradicijomis.
Šampanės regioną daugelis mato kaip svajonių kelionės tikslą. Norėjosi bent dalelę tos kultūros atvežti čia, todėl gimė šventė „Šampanas ir jūra“. Tai galimybė parodyti, kad galime organizuoti aukšto lygio, elegantiškus renginius ir suburti išskirtinę publiką“, – dalijasi G. Milerė.
Renginys kasmet sutraukia išskirtinius žmones – menininkus, dizainerius, teisininkus, verslininkus, pramogų pasaulio atstovus.
„Čia visi esame lygūs ir kalbame ta pačia kalba – ragaujame, mėgaujamės, edukuojamės“, – priduria ji.
Pagrindinis tikslas – edukuoti
Organizatorė pabrėžia, kad šventės esmė – ne tik pramoga, bet ir žinios.
„Norėčiau, kad dar daugiau vyndarių iš užsienio atvyktų ir pamatytų, jog esame maža, bet smalsi tauta, turinti nemažai žinių apie vyndarystę ir šampano kultūrą. Pamenu, kai pavasarį vykau į Kanus vesti degustacijos, jaudinausi, kad neturėsiu kaip jų nustebinti.
Tačiau paaiškėjo, jog mano pristatymo formatas jiems buvo naujiena. Manau, čia suveikia mažos šalies sindromas – norime viską daryti geriau, valgyti kokybiškiau, žinoti daugiau. Mūsų svečiai iš užsienio dažnai nustemba, kad lietuviai puikiai žino, kaip taisyklingai laikyti taurę, domisi degustavimo subtilybėmis.
Mane asmeniškai vis dar nustebina, o kartais ir prajuokina net populiariausiuose filmuose ar serialuose pastebimos netaisyklingai laikomos taurės arba šaukštelis butelyje, kuris nedaro jokio poveikio ir yra mitas. Atvažiavę vyndariai stebisi, kad turime tiek žinių, kad rengiame tiek kursų, įvairių edukacijų. Nors esame ne vyno šalis, bet jau degustuodami mokame atskirti skirtingus skonius.
Esu įsitikinusi, kad toks formatas taps tradicija, ir tikiuosi, kad kitais metais susitiksime vėl“, – džiaugėsi pagrindinė renginio organizatorė, „Šampano klubo“ įkūrėja Greta Milerė.
