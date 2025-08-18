Inga Stumbrienė prabangią rankinę papuošė pasaulį užvaldžiusiu žaislu: „Azartas tikrai pagauna“

Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo įrašu, kuriame išpakuoja pirkinį ir jį prisega prie prabangios „Dior“ rankinės.
Šiuo žaismingu vaizdu Inga sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Mano pirmasis Labubu. Shopping’o (apsipirkinėjimo, liet.) diena užskaityta.
Nors su šiuo mažyliu ant rankinės tikrai niekur neisiu, bet pripažįstu, jis labai cute (mielas, liet.)
Ne veltui tai yra pasaulinis trendas (tendencija, liet.) , azartas tikrai greitai pagauna. Tik išpakavus ir pati norėjau vėl sėsti į automobilį ir važiuoti nusipirkti jų daugiau.
O kaip jūs? Ar jau turite savo Labubu?“, – klausė sekėjų I. Stumbrienė.
Komentarų skiltyje vyravo įvairios nuomonės – vieni dalijosi, jog šie žaisliukai juos žavi, o kiti atvirkščiai, sakė, jog jų nemėgsta.
„Dar ne, bet nesakau kad ir nesusigundysiu. Tikrai mieli žaisliukai“, – rašė viena komentuotoja.
„Man jie siaubas kažkoks, tėvų pinigų traukimas, nes visiems vaikams reikia“, – vyravo ir tokia nuomonė.
