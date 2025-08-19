Gimtadienį M. Jampolskis paminėjo žvaigždžių pamėgtoje pajūrio vietoje: šventėje – artimiausi ir staigmenos

Šią progą jubiliatas su šeima bei grupės „Čilinam“ bendražygiais Stanislavu Stavickiu-Stano ir Ramūnu Rudoku nutarė paminėti kopose įsikūrusioje, daugelio žvaigždžių pamėgtoje kavinėje „Floros simfonija Kunigiškės“.
Šventės akimirkomis socialiniuose tinkluose dalijosi S. Stavickis-Stano. Iš pradžių jis paviešino trijulės nuotrauką pajūryje su prierašu:
„Iš esmės tai ereliai. Nepakirsti vis dar! Tik mūsų kolegą, Marių Jampolskį, šiandien pakirto 47 metų gimtadienis.
Mes sveikinam! Linkime niekada nenusileisti ant žemės ir su Ramūnu Rudoku prižadame visada palaikyti šitame skrydyje.“
Kiek vėliau S. Stavickis-Stano pasidalijo vaizdo įrašu iš šventės vietos. Užfiksuotose akimirkose matyti jaukus laikas drauge ir bičiuliui parengtos staigmenos.
Trumpame vaizdo įraše įamžinta, kaip M. Jampolskiui atnešamas tortas su žvakute, o fone visi dainuoja „Su gimimo diena“.
Jubiliatas pajuokaudamas suvaidina, kad susigraudina, o tada pasigirsta R. Rudoko šmaikštus komentaras:
„Norą sugalvojai? Aišku, geriau 47 tortai ir viena žvakė. Tai taip ir yra.“