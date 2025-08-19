Žinios, kurios šviečia.
Iš Agnės Grigaliūnienės lūpų – jautrūs žodžiai: mini ypatingą progą

2025 m. rugpjūčio 19 d. 18:56
Lrytas.lt
Rugpjūčio 19-oji reginių organizatorei Agnei Grigaliūnienei (48 m.) turi ypatingą reikšmę. Tą dieną, prieš 11 metų, gimė jųdviejų su vyru Simonu dukra Jonė.
Šia proga žinoma moteris iš pat ryto socialiniuose tinkluose pasidalijo jautriu įrašu, skirtu dukrai.
Juo ji sutiko pasidalyti ir su Lrytas.lt skaitytojais.
„Mama, tik pažiūrėk kaip viskas tęsiasi. Ačiū Tau už gyvybę. Mano gyvybė buvo vartai šiai nuostabiai, strazdanotai ir linksmai mergytei Jonei ateiti į šią keistą, bet vis tiek nuostabią žemę.
Ačiū visatai, Simonui ir mudviejų visiems protėviams. Simo Mamai, kuri, gimė lygiai tą pačią dieną kaip ir mūsų stebuklas.
Būkit sveikos, linksmos ir laimingos. Ir tiek tikrai pakaks“, – šalia bendros nuotraukos su Jone rašė ji.
