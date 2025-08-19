Išsiskyręs ir Lietuvą palikęs E. Meseguer nėrė į naują veiklą svetur: ėmėsi ambicingų planų

Išsiskyręs ir pakeitęs gyvenamą vietą verslininkas nutarė nerti į turizmo verslą Karibų jūros saloje.
Isla Fuerte sala tapo naujuoju E. Meseguer gyvenimo ir veiklos etapu. Šiltas klimatas, draugiška bendruomenė bei autentiška gamta paskatino imtis ambicingų planų.
Šiuo metu ten statomos trys medinės poilsio trobelės, kurios netrukus bus siūlomos keliautojams per „Airbnb“ ir „Booking“ platformas.
„Isla Fuerte gali tapti puikia kryptimi lietuviams, ieškantiems šilumos, ramybės ir natūralaus ryšio su gamta – ypač žiemos mėnesiais. Artimiausiais mėnesiais planuoju baigti statybas ir pradėti aktyvią projektų komunikaciją socialiniuose tinkluose bei per turizmo kanalus“, – „Delfi“ atskleidė jis.
Primename, kad liepos pabaigoje Enrique pranešė paliekantis Lietuvą.
Tuomet socialiniuose tinkluose jis pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti keli sukrauti lagaminai, prabangios rankinės, o šalia jo sukiojosi ir jų su Kristina augintas šuo Chloe.
„Sudie, Lietuva, buvo malonu gyventi čia. Ačiū“, – šalia trumpučio vaizdo įrašo brūkštelėjo jis.
Tuo tarpu K. Meseguer laiką leidžia Balio saloje.
Apie skyrybas su 19 metų vyresniu Enrique ji pranešė gegužės pabaigoje – netrukus po to, kai atvirai pasidalijo apie pašlijusią sveikatą. Tuomet Kristina teigė, kad sutuoktinis ją paliko.
„Ačiū tau, žmogau, kad palikai mane sunkiausiu mano gyvenimo momentu... Tu buvai skaudžiausia mano pamoka“, – socialiniuose tinkluose tuomet rašė ji ir paviešino perplėštą vestuvių nuotrauką.
Už ispanų kilmės 61-erių vyro Kristina ištekėjo 2024-aisiais.
Skyrybos ją ištiko ypač sudėtingu metu – netrukus po to, kai ji prisipažino turinti sveikatos problemų. Su ašaromis akyse Kristina pranešė, kad jai sutriko klausa ir reikės dviejų klausos aparatų.
