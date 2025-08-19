Žinios, kurios šviečia.
ŽmonėsVeidai ir vardai

Jubiliejų švenčiančiai J. Norvaišienei – už širdies griebiantys žodžiai: „Esate įkvėpimas ir pavyzdys“

2025 m. rugpjūčio 19 d. 17:26
Lrytas.lt
Elegancijos, šokio aistros ir išminties kupina gydytoja bei nusipelniusi trenerė Jūratė Norvaišienė švenčia ypatingą sukaktį – rugpjūčio 19-ąją ji mini 90 metų jubiliejų.
Šokio pasaulyje gerbiama ir mylima pedagogė šią dieną pasitinka lydima nuoširdžių sveikinimų bei padėkos už visą indėlį į sportinių šokių istoriją.
Ta proga Lietuvos sportinių šokių federacija socialiniuose tinkluose pasidalijo šiltais žodžiais.
„Sveikiname ilgametę sportinių šokių klubo „Sūkurys“ vadovę, pedagogę ir šokių pasaulio legendą Jūratę Norvaišienę su ypatingu 90-uoju jubiliejumi!
Tegul ši ypatinga diena būna kupina šilumos, artimųjų meilės ir džiaugsmingų akimirkų.
Linkime sveikatos, ramybės bei daug šokių kupinų dienų! Jūs esate įkvėpimas ir pavyzdys visiems šokėjams“, – jautriai rašoma federacijos „Facebook“ puslapyje.
