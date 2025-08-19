Netikėtas Godos Alijevos pomėgis sulaukė daugiau nei tūkstančio reakcijų: parodė laimikį

Žinoma moteris socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotrauka iš pirmosios šios vasaros žūklės.
„Instagram“ paskyroje paviešintose nuotraukose, kuriomis pasidalijo ir su Lrytas skaitytojais, žinomos moters veidą puošia šypsena, o rankose – šviežias laimikis.
Atlikėja prisipažino, kad šiemet neturėjo atostogų, tačiau žvejyba tapo puikia proga atsipalaiduoti, pabūti gamtoje ir skirti laiko sau.
„Pirma mano vasaros žūklė! Ir dar kokia. Kad ir be atostogų šiemet, bet nesiskundžiu – radau momentą poilsiui ir meditacijai.
Ir pagaliau kabliukus užsirišti išmokau – raketų mokslas darosi įveikiamas“, – šalia akimirkų, kurios sulaukė daugiau nei tūkstančio patiktukų, rašė G. Alijeva.