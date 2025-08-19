Prieš Vilniuje veikiantį kabaretą „Nijinsky III“ – vandalų išpuolis: atstovai prašo pagalbos

Ryškiais pasirodymais publiką džiuginantis klubas tapo vandalų taikiniu – jo vitriną subjaurojo nežinomi asmenys.
Apie incidentą socialiniuose tinkluose prabilo patys kabareto atstovai, pasidaliję vaizdu, kuris juos šokiravo. Įrašu jie sutiko pasidalyti ir su Lrytas skaitytojais.
„Šiandien ryte radome tokią žinutę ant „Nijinsky III“ vitrinos… Esame sukrėsti. Galbūt kas nors matė, kas tai padarė? Jei turite kokios nors informacijos, labai lauksime žinučių“, – rašoma jų „Facebook“ paskyroje.
Ant stiklo didelėmis raidėmis buvo išpurkšti įžeidžiantys žodžiai: „Gėda! Kūnas ne prekė, scena – ne moterims“.
Tokia antisocialinė žinutė netruko pasklisti socialiniuose tinkluose ir sukėlė pasipiktinimo bangą. Daugelis komentatorių ne tik reiškė paramą kabareto komandai, bet ir atvirai piktinosi tokiu vandalų veiksmu.
Kol kas lieka neaišku, kas stojo už šio išpuolio, tačiau „Nijinsky III“ atstovai viliasi, kad situacija bus išaiškinta, o kaltininkai – nustatyti.