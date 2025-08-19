Žinios, kurios šviečia.
Rasa Vilkienė taps močiute: parodė tris gražuoles dukras ir prakalbo apie naują etapą

2025 m. rugpjūčio 19 d. 11:54
Lrytas.lt
Kūno rengybos trenerė Rasa Vilkienė pranešė džiugią naujieną – žinoma moteris taps močiute. Apie tai ji prabilo socialiniuose tinkluose, pasidalydama akimirkomis su trimis gražuolėmis dukromis iš jaukaus pikniko prie jūros, kur vyko kūdikio sutiktuvių šventė.
Baltomis suknelėmis pasipuošusios moterys spinduliavo geromis emocijomis – jų veidus puošė šypsenos, o rausvi akcentai – drabužėliai ir dekoracijos – atskleidė, kad šeimą papildys mergaitė.
Prie jaukių kadrų R. Vilkienė pridėjo ir atvirą laišką, kuriame prabilo apie būsimos močiutės patirtį.
„Tapti močiute – tai lyg atverti visiškai naują gyvenimo lygmenį. Kai esi mama – atrodo, jog širdis jau pilna meilės, bet anūkės laukimas parodo, kad meilė neturi ribų – ji tik auga ir plečiasi. Tai ypatingas jausmas, kai sutinki naują gyvybę, kuri yra tavo vaikų tęstinumas, tavo gyvenimo dalelė, atgimusi naujame pavidale.
Šis laukimas dar labiau suartino mane su dukromis – mes esame viena širdis, viena komanda. Kartu dalinamės motinystės patirtimi, kartu džiaugiamės, kartu laukiame. Tai neapsakoma, kai matai, jog tavo dukros tampa mamomis – jų akys spindi tuo pačiu stebuklu, kurį kažkada ir pati patyriau.
Dėkoju Dievui, kad šiandien galiu jaustis jauna, stipri ir sveika. Kad turiu galimybę būti šalia, palaikyti, apkabinti ir džiaugtis. O žmonių žodžiai, jog su anūke būsiu kaip su dukryte, man skamba kaip gražiausia dovana – tarsi patvirtinimas, kad gyvenimas rieda nuostabia vaga.
Gimimas, motinystė, močiutės kelias – tai ne vien žodžiai. Tai jausmas, kurį gali suprasti tik ta, kuri pati gimdė, augino, mylėjo. Tai pati didžiausia gyvenimo dovana – meilės stebuklas.
Šiame etape suvokiu – gyvenimas yra ne tik apie mus pačias, bet apie tai, ką paliekame po savęs. Anūkė – tai tarsi naujas rytojus, viltis ir meilės tęsinys. Ir tai yra gražiausia, kas gali nutikti moters gyvenime“, – jautriai „Instagram“ paskyroje rašė ji.
