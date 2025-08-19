Rasa Vilkienė taps močiute: parodė tris gražuoles dukras ir prakalbo apie naują etapą

Baltomis suknelėmis pasipuošusios moterys spinduliavo geromis emocijomis – jų veidus puošė šypsenos, o rausvi akcentai – drabužėliai ir dekoracijos – atskleidė, kad šeimą papildys mergaitė.
Prie jaukių kadrų R. Vilkienė pridėjo ir atvirą laišką, kuriame prabilo apie būsimos močiutės patirtį.
„Tapti močiute – tai lyg atverti visiškai naują gyvenimo lygmenį. Kai esi mama – atrodo, jog širdis jau pilna meilės, bet anūkės laukimas parodo, kad meilė neturi ribų – ji tik auga ir plečiasi. Tai ypatingas jausmas, kai sutinki naują gyvybę, kuri yra tavo vaikų tęstinumas, tavo gyvenimo dalelė, atgimusi naujame pavidale.
Šis laukimas dar labiau suartino mane su dukromis – mes esame viena širdis, viena komanda. Kartu dalinamės motinystės patirtimi, kartu džiaugiamės, kartu laukiame. Tai neapsakoma, kai matai, jog tavo dukros tampa mamomis – jų akys spindi tuo pačiu stebuklu, kurį kažkada ir pati patyriau.
Dėkoju Dievui, kad šiandien galiu jaustis jauna, stipri ir sveika. Kad turiu galimybę būti šalia, palaikyti, apkabinti ir džiaugtis. O žmonių žodžiai, jog su anūke būsiu kaip su dukryte, man skamba kaip gražiausia dovana – tarsi patvirtinimas, kad gyvenimas rieda nuostabia vaga.
Gimimas, motinystė, močiutės kelias – tai ne vien žodžiai. Tai jausmas, kurį gali suprasti tik ta, kuri pati gimdė, augino, mylėjo. Tai pati didžiausia gyvenimo dovana – meilės stebuklas.
Šiame etape suvokiu – gyvenimas yra ne tik apie mus pačias, bet apie tai, ką paliekame po savęs. Anūkė – tai tarsi naujas rytojus, viltis ir meilės tęsinys. Ir tai yra gražiausia, kas gali nutikti moters gyvenime“, – jautriai „Instagram“ paskyroje rašė ji.