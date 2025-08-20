Gimtadienio proga sulaukęs sveikinimų iš Mildos May – Mantas Vygantas prisipažino: „Myliu tave“

Įrašą ji paskelbė socialiniuose tinkluose. Savo žodžiais ji sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Tiek daug noriu pasakyti, palinkėti ir parašyti… Pradėsiu nuo to, kad gyvenimas leido sutikti daug įvairių, spalvingų, charizmatiškų, įdomių žmonių. Vienas iš jų esi tu.
Esu be galo dėkinga likimui, kad leido man pažinti tave. Nes tu įnešei akimirkas, kurios niekada neišnyks. Tu įnešei dvasinę ramybę, pilną harmoniją, emocijų žaismą ir stiprybę. Esu tau be galo dėkinga už viską ir ne tik. Šie metai tau buvo stiprūs, sunkūs, skandalingi, su ypatingomis permainomis.
Teko pereiti per tikrai akmeningą kelią ir atlaikyti visą neteisybę, melą, propagandą, kerštą, skausmą, panieką, pagiežą, neteisybę, šmeižtą.
Nepaisant viso šito, tu tapai dar stipresnis, dar daugiau savimi pasitikintis, ryžtingesnis. Pakėlęs galvą eini ryžtingai savo keliu, mylėdamas gyvenimą, muziką, žmones.
Tavo nuoširdumas spindi kitų žmonių akyse. Tavo buvimas šalia priverčia šypsotis, tavo aura nuteikia pozityviai. Tu esi be galo talentingas, pilnai atsidavęs muzikai ir savo visiems gerbėjams. Aš noriu tau palinkėti nuostabių metų, kuriuose netrūktų naujų hitų, karjeros laiptų tik į viršų, sėkmės muzikiniame pasaulyje. Nes visa kita jau turi.
Stebink ir lepink mus savo balsu ir ne eiliniu ritmu. Tik į priekį. Ir neatsigręžk, nes gyvenimas prasideda dabar. Su gimimo diena. Lai šie metai būna ypatingi ir sėkmingi. O dabar aš bėgu puoštis į gimtadienį, nes manęs ten laukia ypatingas žmogus“, – rašė žinoma moteris.
Į šį įrašą Mantas atsakė itin reikšmingais žodžiais: „Myliu tave“.
Naujienų portalas Lrytas jau skelbė, jog pastaraisiais metais M. Vyganto gyvenime netrūko iššūkių – po skandalingų skyrybų su scenos partnere ir mylimąja Jolanta Naruševičiūte jis išgyveno nelengvą laikotarpį.
Vis dėlto šiandien dainininkas teigia atradęs vidinę ramybę. Socialiniuose tinkluose jis dalijosi mintimis apie gimtadienį ir atviravo, kad jaučiasi laimingas, mylimas ir mylintis, o to jam užtenka.