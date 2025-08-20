Žinios, kurios šviečia.
Patyliukais susituokė Vaidotas Žala ir Gabrielė Martirosian

2025 m. rugpjūčio 20 d. 15:57
Lrytas.lt
Patyliukais susituokė lenktynininkas Vaidotas Žala ir TV laidų, renginių vedėja Gabrielė Martirosian.
Šia žinia pora pasidalijo socialiniuose tinkluose.
Nuotraukoje Vaidotas pozavo su juodu kostiumu, o Gabrielė su baltutėle elegantiška suknele.
Panašu, jog poros tuoktuvės įvyko Škotijoje. Būtent šią vietą pora pažymėjo įraše.
„Mr & Mrs“, – trumpai brūkštelėjo liesdami suprasti, jog nuo šiol yra vyras ir žmona.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad pora apie sužadėtuves pranešė praėjusių metų lapkritį.
Džiugią žinią jie pranešė socialiniame tinkle „Instagram“. Pora pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti ant Gabrielės piršto besipuikuojantis sužadėtuvių žiedas.
„Dažniausiai užduodami klausimai būdavo: ar važiuosi į Dakarą ir kada vestuvės. Su madam sutarėm, kad vienu klausimu bus mažiau“, – tuomet žaismingai rašė V. Žala.
Apie tai, kad yra kartu pora paskelbė 2021-ųjų rugsėjį. Viešai apie santykius nekalbanti pora jau tuomet susitikinėjo kurį laiką.
