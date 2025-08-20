Po skandalingų skyrybų – gimtadienį mininčio M. Vyganto išpažintis: „Esu laimingas, mylimas ir gerbiamas“

Pastaraisiais metais M. Vyganto gyvenime netrūko iššūkių – po skandalingų skyrybų su scenos partnere ir mylimąja Jolanta Naruševičiūte jis išgyveno nelengvą laikotarpį.
Vis dėlto šiandien dainininkas teigia atradęs vidinę ramybę.
Socialiniuose tinkluose jis dalijosi mintimis apie gimtadienį ir atviravo, kad jaučiasi laimingas, mylimas ir mylintis, o to jam užtenka.
„Šiandien man 34... Laikas greitai bėga.
Esu laimingas, mylimas ir gerbiamas. Man daugiau nieko netrūksta šiame gyvenime – nes visą gyvenimą turiu savo rankose.
Ačiū visiems, kurie manęs klausotės, ateinate į koncertus. Ačiū visiems už meilę, dėmesį. Metai išties buvo sunkūs, bet dabar jau pradedu kvėpuoti.
Širdis beprotiškai laiminga“, – „Facebook“ paskyroje rašė jis.
Po šiuo įrašu pasipylė gausybė sveikinimų atlikėjui, tačiau ne mažiau dėmesio sulaukė ir prie jo pridėta nuotrauka. Joje Mantas Vygantas įamžintas jaukiame momente – apsikabinęs su žavia šviesiaplauke.
Atlikėjas ir paslaptinga moteris meiliai glaudėsi vienas prie kito, žvelgdami į tolį. Vis dėlto nuotraukoje jie pozavo atsukę nugaras, tad sekėjams liko neaišku, kas yra naujoji M. Vyganto gyvenimo draugė, tačiau daugelis spėja, kad tai dekoratorė Milda May.