Teisėsaugos sprendimas dėl E. Dragūno-Selo kieme siautėjusios moters šokiravo S. Starkutę: „Jūs b* juokaujat?“

Primename, jog nutarta nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo, remiantis Baudžiamojo proceso kodekso 3 str. 1 d. 1 punktu.
„Prokuroras patvirtino, kad toks sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas“, – delfi.lt komentavo policijos atstovai.
Tai sužinojusi Simona savo nuomone pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“.
Įrašu ji sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Jūs b* juokaujat???? Kažkokia psichė taranavo vartus, pridarė turtinės ir neturtinės žalos, ir ikiteisminis NEPRADĖTAS!
Vadinasi, mūsų valstybėje reikia psichopatui žmogų sukapoti į gabalus, kad lauktų reali bausmė. Tegyvuoja psichai!“, – rašė ji.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad liepos 24 d. vakarą pareigūnams buvo pranešta, kad automobilis „Mercedes-Benz“ trenkėsi į namo tvorą ir ją išlaužė.
Iš automobilio išlipusi moteris įsibrovė į E. Dragūno namo kiemą ir ėmė siautėti.
Po atlikėjo kiemą besiblaškiusi moteris mėtė daiktus, sviedė telefoną į Selo automobilį „Mercedes-Benz“, vėliau mašiną dar ir apspjaudė. E. Dragūnui išėjus į kiemą, moteris jam pradėjo reikšti įvairias pretenzijas, o vėliau jį fiziškai bandė užpulti.
Pasak policijos, Selas atsitraukė ir taip išvengė fizinio kontakto su į jo kiemą įsibrovusia moterimi.
