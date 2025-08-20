Žinios, kurios šviečia.
Teisėsaugos sprendimas dėl E. Dragūno-Selo kieme siautėjusios moters šokiravo S. Starkutę: „Jūs b* juokaujat?“

2025 m. rugpjūčio 20 d. 17:17
Lrytas.lt
Liepos pabaigoje atlikėjo Egidijaus Dragūno-Selo vakarą aptemdė nemalonumai. Į jo namų teritoriją įskriejo moters vairuojamas automobilis ir ne juokais apgadino atlikėjo turtą. Trečiadienį paaiškėjusi situaciajos atmozaga supykdė modelį Simoną Starkutę.
Primename, jog nutarta nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo, remiantis Baudžiamojo proceso kodekso 3 str. 1 d. 1 punktu.
„Prokuroras patvirtino, kad toks sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas“, – delfi.lt komentavo policijos atstovai.
Tai sužinojusi Simona savo nuomone pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“.
Įrašu ji sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Jūs b* juokaujat???? Kažkokia psichė taranavo vartus, pridarė turtinės ir neturtinės žalos, ir ikiteisminis NEPRADĖTAS!
Vadinasi, mūsų valstybėje reikia psichopatui žmogų sukapoti į gabalus, kad lauktų reali bausmė. Tegyvuoja psichai!“, – rašė ji.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad liepos 24 d. vakarą pareigūnams buvo pranešta, kad automobilis „Mercedes-Benz“ trenkėsi į namo tvorą ir ją išlaužė.
Iš automobilio išlipusi moteris įsibrovė į E. Dragūno namo kiemą ir ėmė siautėti.
Po atlikėjo kiemą besiblaškiusi moteris mėtė daiktus, sviedė telefoną į Selo automobilį „Mercedes-Benz“, vėliau mašiną dar ir apspjaudė. E. Dragūnui išėjus į kiemą, moteris jam pradėjo reikšti įvairias pretenzijas, o vėliau jį fiziškai bandė užpulti.
Pasak policijos, Selas atsitraukė ir taip išvengė fizinio kontakto su į jo kiemą įsibrovusia moterimi.
