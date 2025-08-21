Adomas Vyšniauskas sukėlė didžiulę avariją: nukentėjusiai prireikė medikų pagalbos

Tai naujienų portalui Lrytas patvirtino Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos skyriaus vedėja Kristina Janulevičienė.
„Vakar apie 16 valandą gautose suvestinėje šis įvykis yra. Jis įvyko Kapčiamiesčio plente, Lazdijų rajone, kai susidūrė du automobiliai.
Rugpjūčio 20 d. apie 16 val. 10 min. Lazdijų r., Veisiejų sen., Dainaviškių k., esant sudėtingoms eismo sąlygoms, vyras (gim. 2001 m.), vairuodamas automobilį „BMW X4“, lyjant, nesuvaldė automobilio, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešpriešais atvažiuojančiu automobiliu „Dacia Duster“, vairuojamu vyro (gim. 1953 m.).
Abu automobiliai buvo apgadinti. Automobilio „Dacia Duster“ keleivei (gim. 1956 m.) prireikė medikų pagalbos. Ją medikai išsivežė patikrinimui į ligoninę.
Sulaukėme sužalojimų lygio patikslinimo, todėl yra pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas pagal LR BK 281 str“, – komentavo K. Janulevičienė.
