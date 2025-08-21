Dalia Grybauskaitė nustebino išvaizdos pokyčiais

Čia ji prieš kurį laiką padovanojo bičių šeimą, o dabar grįžo pasižiūrėti, kaip šios įsikūrė tarp kitų avilių. Pasak muziejaus darbuotojų, bitės darbuojasi iš peties ir tapo savotišku muziejaus pasididžiavimu.
Tačiau šįkart ne tik bičių aviliai sulaukė dėmesio – pati prezidentė nustebino aplinkinius savo išvaizdos pokyčiais. Atjaunėjusi, pastebimai sulieknėjusi ir kiek pakeitusi šukuoseną, D. Grybauskaitė pritraukė lankytojų žvilgsnius.
Vizito metu D. Grybauskaitė taip pat užsuko į muziejaus kavinukę „Bitutė“, kur ragavo netikėtai sužavėjusios morkų sriubos, o vėliau susidomėjo ir meduolių edukacijos pasiruošimu.
Apie visa tai buvo skelbiama bitininkystės muziejaus „Facebook“ paskyroje.
„Prezidentė Dalia Grybauskaitė – vėl pas bičių šeimyną Stripeikiuose! Bitininkystės muziejuje vėl nuaidėjo ypatingas vizitas – Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė užsuko aplankyti savo pačios dovanotos bičių šeimos.
Tarsi mama, aplankanti išleistus „vaikus“, ji rūpestingai teiravosi: kaip jos įsikūrė muziejuje, ar rado vietą tarp kitų avilių, kiek medaus prinešė? Atsakymas nuskambėjo saldus – bitės dirba kaip tikrosios muziejaus ambasadorės ir neapvylė savo globėjos.
Prezidentė neužmiršo ir skonių kelionės – kavinukėje „Bitutė“ ragauta morkų sriuba nustebino kaip perkūnas iš giedro dangaus, o autentiški skoniai įrodė, kad kartais paprasčiausias patiekalas gali būti karališkas.
Smalsumo vedama prezidentė užsuko į meduolių edukacijos pasiruošimo procesą. Edukacijai ruošėsi maisto istorikė Anželika Laužikienė. Kvapnus meduolių aromatas pasklido po muziejų kaip mažas saldus koncertas, primindamas, kad bičių dovanos yra ne tik naudingos, bet ir tikra šventė mūsų pojūčiams.
Su prezidente Dalia Grybauskaite palaikome bičiuliškus santykius, kaip ir dera pagal paprotinę teisę“, – rašoma muziejaus „Facebook“ paskyroje.