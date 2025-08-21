V. Partikas pranešė apie oficialias skyrybas su J. Partike: „Po ilgo ir varginančio proceso“

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ rašė atlikėjas, liepos 24 dieną Klaipėdos apylinkės teismas patvirtino jų skyrybas bendru sutarimu.
„Po ilgo ir varginančio proceso, mūsų su Justina santuoka nutraukta abiejų bendru sutarimu. Nuo šiol esame oficialiai laisvi ir nepriklausomi vienas nuo kito žmonės.
Vis dėlto, šis sprendimas nereiškia pabaigos – mus visada jungs didžiausia gyvenimo dovana – mūsų dukra. Ji yra mūsų abiejų pasaulio centras“, – rašė V. Partikas.
Jis pabrėžė, kad kartu su buvusia žmona stengsis užtikrinti dukrai kupiną meilės, šilumos ir dėmesio vaikystę. Nors gyvenimo keliai išsiskyrė, abu išsaugojo pagarbą vienas kitam bei žmogišką ryšį.
„Skyrybos nėra praradimas, o nauja pradžia, leidžianti mums kurti gyvenimą taip, kaip kiekvienas jaučiamės laimingiausi“, – atviravo dainininkas, padėkojęs už bendrą kelią ir patirtis, kuriomis jiedu pasidalijo.
