Viktoriją Siegel pašiepė žymi užsienio turinio kūrėja: „Apsimetinėjimas turtuole Monake“

Atostogaujančią Monake ją įamžino populiari „Instagram“ turinio kūrėja Irina Naymenkoff.
Paskyroje Irina dalijasi gyvenimo būdo įrašais, laiko Paryžiuje ir Monake akimirkomis tačiau mėgsta ir pajuokauti.
Į vieną tokių šmaikščių ir net pašiepiančių vaizdo įrašų pateko Viktorija.
„Apsimetinėjimas turtuoliais Monake“, – taip buvo pavadintas įrašas, kuriame atsidūrė žinoma lietuvė.
Vaizde matyti, kaip Viktorija šauna šampaną ir jo gurkšteli.
Panašu, jog Irinai užkliuvo V. Siegel gėrimas, kuris anot jos nebuvo itin prabangus: „Cava freixenet vietoj šampano“.
Šis įrašas sulaukė ir lietuvių dėmesio.
„Ups, lietuviška „elitą“ prigavo geriant iš kakliuko“, – raše viena komentatorė.
„B** Siegel“, – šmaikštavo ir komikas Mantas Katleris.
