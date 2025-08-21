Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsVeidai ir vardai

Viktoriją Siegel pašiepė žymi užsienio turinio kūrėja: „Apsimetinėjimas turtuole Monake“

2025 m. rugpjūčio 21 d. 19:49
Lrytas.lt
Video
Kurį laiką pakankamai ramiai gyvenusi verslininkė, nuomonės formuotoja Viktorija Siegel – vėl dėmesio centre.
Daugiau nuotraukų (12)
Atostogaujančią Monake ją įamžino populiari „Instagram“ turinio kūrėja Irina Naymenkoff.
Paskyroje Irina dalijasi gyvenimo būdo įrašais, laiko Paryžiuje ir Monake akimirkomis tačiau mėgsta ir pajuokauti.
Į vieną tokių šmaikščių ir net pašiepiančių vaizdo įrašų pateko Viktorija.
„Apsimetinėjimas turtuoliais Monake“, – taip buvo pavadintas įrašas, kuriame atsidūrė žinoma lietuvė.
Vaizde matyti, kaip Viktorija šauna šampaną ir jo gurkšteli.
Panašu, jog Irinai užkliuvo V. Siegel gėrimas, kuris anot jos nebuvo itin prabangus: „Cava freixenet vietoj šampano“.
Šis įrašas sulaukė ir lietuvių dėmesio.
„Ups, lietuviška „elitą“ prigavo geriant iš kakliuko“, – raše viena komentatorė.
„B** Siegel“, – šmaikštavo ir komikas Mantas Katleris.
Viktorija SiegelInstagramMonakas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.