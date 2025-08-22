Gamtoje laiką leidžiantis Remigijus Šimašius – sunkiai atpažįstamas: akį traukė viena detalė

Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje jis pasidalijo nuotrauka po ką tik įvykusio grybavimo.
„Atostogos. Lietuva. Ačiū, Gilma, už kompaniją ir foto“, – prie kadro, kuriame matyti rankose laikomi dideli surinkti grybai, parašė politikas.
Vis dėlto, akyliausių internautų akį patraukė ne tik gausus laimikis – nuotraukoje matyti ir pasikeitusi R. Šimašiaus išvaizda.
Kostiumą įprastai vilkintis politikas pozavo su kiek laisvesnio stiliaus marškiniais, o jo veidą papuošusi barzda privertė susimąstyti, ar nuotraukoje iš tiesų jis.
Remigijus Šimašiusišvaizdapokyčiai
