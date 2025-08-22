Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsVeidai ir vardai

Gamtoje laiką leidžiantis Remigijus Šimašius – sunkiai atpažįstamas: akį traukė viena detalė

2025 m. rugpjūčio 22 d. 11:39
Lrytas.lt
Buvęs Vilniaus meras Remigijus Šimašius (51 m.) vasarą leidžia aktyviai ir mėgaujasi laiku gamtoje.
Daugiau nuotraukų (22)
Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje jis pasidalijo nuotrauka po ką tik įvykusio grybavimo.
„Atostogos. Lietuva. Ačiū, Gilma, už kompaniją ir foto“, – prie kadro, kuriame matyti rankose laikomi dideli surinkti grybai, parašė politikas.
Vis dėlto, akyliausių internautų akį patraukė ne tik gausus laimikis – nuotraukoje matyti ir pasikeitusi R. Šimašiaus išvaizda.
Kostiumą įprastai vilkintis politikas pozavo su kiek laisvesnio stiliaus marškiniais, o jo veidą papuošusi barzda privertė susimąstyti, ar nuotraukoje iš tiesų jis.
Remigijus Šimašiusišvaizdapokyčiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.