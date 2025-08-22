Žinios, kurios šviečia.
Ką tik susituokę V. Žala ir G. Martirosian paviešino dar nematytas ypatingos dienos akimirkas: „Lyg sapne“

2025 m. rugpjūčio 22 d. 11:44
Lrytas.lt
Rugpjūčio 20 dieną pasirodė žinia, jog susituokė lenktynininkas Vaidotas Žala ir TV laidų, renginių vedėja Gabrielė Martirosian. Praėjus kelioms dienoms pora pasidalijo dar nematytais šventės kadrais.
Socialiniame tinkle „Instagram“ Gabrielė pasidalijo jautriu filmuku. Jame matyti Škotijos kalvose santuoka besidžiaugianti pora.
„Jausmas, lyg sapne“, – prie įrašo brūkštelėjo Gabrielė.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad poros tuoktuvės įvyko Škotijoje, o apie jas Vaidotas ir Gabrielė pranešė socialiniuose tinkluose.
„Mr & Mrs“, – trumpai brūkštelėjo liesdami suprasti, jog nuo šiol yra vyras ir žmona.
Pora apie sužadėtuves pranešė praėjusių metų lapkritį. Džiugią žinią jie pranešė socialiniame tinkle „Instagram“. Pora pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti ant Gabrielės piršto besipuikuojantis sužadėtuvių žiedas.
„Dažniausiai užduodami klausimai būdavo: ar važiuosi į Dakarą ir kada vestuvės. Su madam sutarėm, kad vienu klausimu bus mažiau“, – tuomet žaismingai rašė V. Žala.
