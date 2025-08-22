Ką tik susituokę V. Žala ir G. Martirosian paviešino dar nematytas ypatingos dienos akimirkas: „Lyg sapne“

Socialiniame tinkle „Instagram“ Gabrielė pasidalijo jautriu filmuku. Jame matyti Škotijos kalvose santuoka besidžiaugianti pora.
„Jausmas, lyg sapne“, – prie įrašo brūkštelėjo Gabrielė.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad poros tuoktuvės įvyko Škotijoje, o apie jas Vaidotas ir Gabrielė pranešė socialiniuose tinkluose.
„Mr & Mrs“, – trumpai brūkštelėjo liesdami suprasti, jog nuo šiol yra vyras ir žmona.
Pora apie sužadėtuves pranešė praėjusių metų lapkritį. Džiugią žinią jie pranešė socialiniame tinkle „Instagram“. Pora pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti ant Gabrielės piršto besipuikuojantis sužadėtuvių žiedas.
„Dažniausiai užduodami klausimai būdavo: ar važiuosi į Dakarą ir kada vestuvės. Su madam sutarėm, kad vienu klausimu bus mažiau“, – tuomet žaismingai rašė V. Žala.
Vaidotas ŽalaGabrielė MartirosianVestuvės
Rodyti daugiau žymių