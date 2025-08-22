M. Stonkaus ir G. Glemžaitės vestuvėse – G. Savickas su retai viešumoje matoma žmona

Svečių stilius nepaliko abejingų – vyrai rinkosi klasikinius juodus kostiumus, o moterys puošėsi elegantiškomis suknelėmis. Tarp svečių buvo galima išvysti ir aktorių Giedrių Savicką su retai viešumoje matoma žmona Agata Šilobrit.
Primename, kad M. Stonkus ir G. Glemžaitė susižadėjo dar 2022-ųjų vasarį atostogų Maldyvuose metu.
Tuomet Stonkus socialiniuose tinkluose pasidalijo džiaugsminga žinia ir romantiškais kadrais, kuriuose ant Gelminės rankos suspindo sužadėtuvių žiedas.
„Pagal vadovėlį: Maldyvai, vakarienė, muzika ir ant kelio! Ačiū Dievui, kad nepasimetė ir pasakė TAIP!“ – rašė jis.
Mantas ir Gelminė kartu jau penkerius metus. Nors apie jų draugystę buvo kalbama anksčiau, oficialiai žinia apie porą pasirodė 2020-ųjų vasarį, kai pramogų pasaulio užkulisiuose sklindantys gandai pasitvirtino.
Giedrius SavickasMantas StonkusGelminė Glemžaitė
