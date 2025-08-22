M. Stonkaus ir G. Glemžaitės vestuvėse – žadą atimantys deriniai: moterys nevengė gilių iškirpčių

Svečių stilius nepaliko abejingų – vyrai rinkosi klasikinius juodus kostiumus, o moterys puošėsi elegantiškomis suknelėmis su giliomis iškirptėmis.
Tarp jų – Agnė Kulitaitė, Justino Jaručio sužadėtinė Urtė, Monika Liu bei daugelis kitų.
Pora savo meilę švenčia sostinės širdyje esančiame teatre „Lėlė“, kur penktadienio pavakarę plūsta pramogų pasaulio grietinėlė.
Pora susižadėjo dar 2022-ųjų vasarį atostogų Maldyvuose metu. Tuomet Stonkus socialiniuose tinkluose pasidalijo džiaugsminga žinia ir romantiškais kadrais, kuriuose ant Gelminės rankos suspindo sužadėtuvių žiedas.
„Pagal vadovėlį: Maldyvai, vakarienė, muzika ir ant kelio! Ačiū Dievui, kad nepasimetė ir pasakė TAIP!“ – rašė jis.
Mantas ir Gelminė kartu jau penkerius metus. Nors apie jų draugystę buvo kalbama anksčiau, oficialiai žinia apie porą pasirodė 2020-ųjų vasarį, kai pramogų pasaulio užkulisiuose sklindantys gandai pasitvirtino.
Mantas StonkusGelminė GlemžaitėStilius
