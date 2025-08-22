Žinios, kurios šviečia.
M. Stonkaus ir G. Glemžaitės vestuvėse – žadą atimantys deriniai: moterys nevengė gilių iškirpčių

2025 m. rugpjūčio 22 d. 17:54
Lrytas.lt
Pora susižadėjo dar 2022-ųjų vasarį atostogų Maldyvuose metu. Tuomet Stonkus socialiniuose tinkluose pasidalijo džiaugsminga žinia ir romantiškais kadrais, kuriuose ant Gelminės rankos suspindo sužadėtuvių žiedas.
Svečių stilius nepaliko abejingų – vyrai rinkosi klasikinius juodus kostiumus, o moterys puošėsi elegantiškomis suknelėmis su giliomis iškirptėmis.
Tarp jų – Agnė Kulitaitė, Justino Jaručio sužadėtinė Urtė, Monika Liu bei daugelis kitų.
Pora savo meilę švenčia sostinės širdyje esančiame teatre „Lėlė“, kur penktadienio pavakarę plūsta pramogų pasaulio grietinėlė.
„Pagal vadovėlį: Maldyvai, vakarienė, muzika ir ant kelio! Ačiū Dievui, kad nepasimetė ir pasakė TAIP!“ – rašė jis.
Mantas ir Gelminė kartu jau penkerius metus. Nors apie jų draugystę buvo kalbama anksčiau, oficialiai žinia apie porą pasirodė 2020-ųjų vasarį, kai pramogų pasaulio užkulisiuose sklindantys gandai pasitvirtino.
