Paviešintos moterimi virtusio D. Zvonkaus nuotraukos sulaukė tūkstančių reakcijų: internautai neteko amo

2025 m. rugpjūčio 22 d. 13:35
Lrytas.lt
Stanislavas Stavickis-Stano ir vėl sulaukė tūkstančių internautų reakcijų.
Daugiau nuotraukų (5)
Kompozitorius ir atlikėjas šįkart savo sekėjus nustebino neįprasta bendražygio Deivydo Zvonkaus nuotrauka.
Šįsyk į kadrą patekęs ilgametis Stano bičiulis gerbėjus privertė gūžčioti pečiais, kadangi jis pozavo persirengęs moterimi.
D. Zvonkus vilkėjo rožinės spalvos suknelę, prie kurios priderino ir batelius.
Dar labiau internautus prajuokino tai, kad D. Zvonkus nevengė pasidažyti lūpų ta pačia spalva ir į viską žvelgė labai rimtu veidu.
„Jaučiu teks trečią kartą versti“, – juokaudamas šalia įrašo pridūrė S. Stavickis-Stano.
Tokie D. Zvonkaus pokyčiai neliko nepastebėti – kaipmat sulaukė daugiau nei 3 tūkstančių reakcijų, o komentaruose žmonės spėliojo, ką gi šįkart dainininkas įkūnijo.
„Bufeto vedėja per naujametini balių“, – šmaikštavo vienas.
„Ruginienė“, – spėliojo kitas.
Deivydas ZvonkusStanislavas Stavickis-StanoNuotrauka
