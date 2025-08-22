Post Malone koncerte drauge užfiksuoti Karolina Meschino ir OG Version

Į koncertą rinkosi tūkstančiai pasipuošusių melomanų, tarp kurių netrūko ir pramogų pasaulio atstovų.
Vis dėlto daugiausia dėmesio sulaukė reperis Dominykas Ježerys-OG Version ir nuomonės formuotoja Karolina Meschino.
Nors ši pora jau kurį laiką nebėra kartu, panašu, kad draugiškas ryšys išliko – jie buvo pastebėti draugų kompanijoje.
Socialiniuose tinkluose pasklidę kadrai tik patvirtino, jog buvę sužadėtiniai koncertu mėgavosi drauge tiek prieš prasidedant šou, tiek jam įsibėgėjus.
Tai patvirtina ir „TikTok“ paviešintas įrašas. Jame pirmame plane užfiksuoti OG Version su atlikėju Proflame, o už jų – merginų būrys, tarp kurių ryškiai išsiskyrė pasipuošusi Karolina Meschino.
Karolina MeschinoDominykas Ježerys-OG VersionPost Malone
