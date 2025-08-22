Žinios, kurios šviečia.
Post Malone koncerte drauge užfiksuoti Karolina Meschino ir OG Version

2025 m. rugpjūčio 22 d. 14:42
Ketvirtadienio vakarą Kaunas gyveno muzikos ritmu – Dariaus ir Girėno stadione įspūdingą šou surengė JAV superžvaigždė Post Malone.

Į koncertą rinkosi tūkstančiai pasipuošusių melomanų, tarp kurių netrūko ir pramogų pasaulio atstovų.
Vis dėlto daugiausia dėmesio sulaukė reperis Dominykas Ježerys-OG Version ir nuomonės formuotoja Karolina Meschino.
Nors ši pora jau kurį laiką nebėra kartu, panašu, kad draugiškas ryšys išliko – jie buvo pastebėti draugų kompanijoje.
Socialiniuose tinkluose pasklidę kadrai tik patvirtino, jog buvę sužadėtiniai koncertu mėgavosi drauge tiek prieš prasidedant šou, tiek jam įsibėgėjus.
Tai patvirtina ir „TikTok“ paviešintas įrašas. Jame pirmame plane užfiksuoti OG Version su atlikėju Proflame, o už jų – merginų būrys, tarp kurių ryškiai išsiskyrė pasipuošusi Karolina Meschino.
