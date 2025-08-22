Post Malone koncerte šėlo ir Lietuvos garsenybės

Stadione tarp šėlstančių gerbėjų buvo galima išvysti ne vieną žinomą veidą. Tarp jų – grupės „Žemaitukai“ narį Liną Vaitkevičių, didžėjų Joną Nainį ir nuomonės formuotoją Simoną Nainę, fotografą Luką Gricių dainininkę Rūtą Loop, dainininkę Gabrielę Grygolaitytę-Vashą bei daugelį kitų.
Jie mielai pozavo nuotraukoms, dalijosi įspūdžiais socialiniuose tinkluose ir kartu su minia dainavo garsiausius Post Malone hitus.
Per koncertą daugelis jų neslėpė emocijų socialiniuose tinkluose. „Instagram“ istorijos mirgrėjo nuo tokių dainų, kaip kaip „Circles“, „Sunflower“ ar „Better Now“.
Žinomi žmonės džiaugėsi galėję pamatyti vienintelį Baltijos šalyse surengtą įspūdingą šou būtent Lietuvoje.
Post Malonežinomi žmonėsKarolina Meschino
