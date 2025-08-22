Žinios, kurios šviečia.
ŽmonėsVeidai ir vardai

Sostinės širdyje – baltoji vakarienė: susirinkusieji spindėjo elegancija

2025 m. rugpjūčio 22 d. 20:07
Lrytas.lt
Vilniaus širdyje surengta jau 12-oji „Le Dîner en Blanc Vilnius“ – tradicija tapusi baltoji vakarienė, šiemet sutraukusi daugiau nei 1000 dalyvių.
Tai didžiausias renginys per visą istoriją Lietuvoje.
Iki paskutinės minutės paslaptyje laikyta vieta šiemet buvo atskleista tik dalyviams susirinkus – elegantiškai pasipuošę vilniečiai ir miesto svečiai žygiavo iš Odminių skvero prie Nacionalinio muziejaus į specialiai paruoštą erdvę.
2025-ųjų tema – „Žydinti elegancija“ – pirmą kartą paskelbta tarptautiniu mastu.
Ji įkvėpė dalyvius ne tik vilkėti baltai, bet ir į savo stilių bei stalų dekoracijas įnešti žydėjimo simbolikos: gėlių motyvų, spalvingų akcentų bei gyvos gamtos įkvėptos nuotaikos.
Šventinę atmosferą kūrė ne tik rafinuoti dalyvių įvaizdžiai bei išskirtinės stalų dekoracijos, bet ir gyva muzika, bendrystės jausmas bei netikėti vakaro siurprizai.
