M. Stonkus ir G. Glemžaitė švenčia vestuves: į šventės vietą atvyko jaunoji

Pora savo meilę švenčia sostinės širdyje esančiame teatre „Lėlė“, kur penktadienio pavakarę plūsta pramogų pasaulio grietinėlė.
M. Stonkus jau ne vienerius metus atvirai kalba apie savo jausmus mylimajai. Pasak jo, šiandien meilė įgavo kitokią prasmę – tai nebe aistros audros, o brandus tikėjimas pasirinktu žmogumi.
„Aš manau, kad suradau savo gyvenimo moterį. Su branda baigiasi paieškos, svarstymai ir abejonės. Gali ieškoti visą gyvenimą, rasti priežasčių, kodėl to reikia, bet aš esu laimingas ir dėkingas už tai, ką turiu“, – yra sakęs humoristas.
Pora susižadėjo dar 2022-ųjų vasarį atostogų Maldyvuose metu. Tuomet Stonkus socialiniuose tinkluose pasidalijo džiaugsminga žinia ir romantiškais kadrais, kuriuose ant Gelminės rankos suspindo sužadėtuvių žiedas.
„Pagal vadovėlį: Maldyvai, vakarienė, muzika ir ant kelio! Ačiū Dievui, kad nepasimetė ir pasakė TAIP!“ – rašė jis.
Mantas ir Gelminė kartu jau penkerius metus. Nors apie jų draugystę buvo kalbama anksčiau, oficialiai žinia apie porą pasirodė 2020-ųjų vasarį, kai pramogų pasaulio užkulisiuose sklindantys gandai pasitvirtino.