Į M. Stonkaus ir G. Glemžaitės vestuves Monika Liu atvyko viena: paaiškėjo, ką tuo metu veikė sužadėtinis A. Sadauskas

2025 m. rugpjūčio 23 d. 11:18
Lrytas.lt
Rugpjūčio 22-ąją, penktadienį, įvyko graži ir labai jautri meilės šventė. Vilniuje susituokė komikas Mantas Stonkus (38 m.) ir aktorė Gelminė Glemžaitė (35 m.).
Pora savo meilę šventė sostinės širdyje esančiame teatre „Lėlė“. Čia pat rinkosi visa pramogų pasaulio grietinėlė, kuri pasiė šventės aprangos kodo ir rinkosi ne tik juodus kostiumus, bet ir sukneles.
Fotografams pozavo ir dainininkė Monika Liu, pasipuošusi žemę šluojančia juodos spalvos suknele, prie kurios priderino blizgią rankinę.
Kol visi pozavo su antromis pusėmis, šalia dainininko nebuvo sužadėtinio komiko Antano Sadausko. 
A.Sadauskas vestuves iškeitė į Lietuvos ir Islandijos krepšinio rungtynes Alytaus arenoje. Čia kartu su kolegomis jis filmavosi populiariam projektui „Impractical Jokers“ („Niekdariai“).
Tuo tarpu iškart po ceremonijos Monika Liu nuskubėjo į Katedros aikštę, kur pasirodė „Baltosios vakarienės“ renginyje.
 
