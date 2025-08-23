Žinios, kurios šviečia.
Žmonės

Ievos Voveris gyvenime – netikėti ir svarbūs pokyčiai

2025 m. rugpjūčio 23 d. 10:42
Lrytas.lt
Buvusi „Olialia“ mergaitė, nuomonės formuotoja Ieva Voveris ryžosi priimti netikėtą sprendimą. Ieva su šeima nusprendė išsikraustyti iš JAV. Šioje šalyje ji gyveno dešimtmetį.
Apie tai žinoma moteris pranešė socialiniame tinkle.
„Amerika man padovanojo ne tik naują gyvenimo pradžią, bet ir tiek daug nuostabių dalykų, kuriuos norisi įvardinti. Pirmiausia, būtent čia aš gavau Amerikos pilietybę ir čia gimė mano trys nuostabūs vaikai, kurie yra mano didžiausias džiaugsmas.
Antra, čia sukūriau namus, sutikau daugybę nuostabių draugų ir užmezgiau draugystes, kurios lydės visą gyvenimą.
Trečia, Amerika man padovanojo ir mūsų šeimos augintinį – mielą kačiuką, kuris tapo mūsų kasdienės laimės dalimi.
Ir, galiausiai, ši šalis sukūrė man puikias gyvenimo sąlygas, suteikė galimybę tobulėti ir atrasti save iš naujo.
Amerika – tai vieta, kurioje radau ne tik saugų prieglobstį, bet ir tikrą įkvėpimą gyventi pilnatviškai.
Kaip galima palikti Ameriką tą išgirdau iš ne vieno žmogaus? Pamatysi, tuoj grįši... Visi, kurie išvažiavo, grįžo...
Galbūt ir grįšiu, galbūt ir toliau gyvensi,u bet šiai akimirkai sakau „sudie“. Nežinau, kiek ilgai, nežinau kada vėl pasimatysim, Amerika, bet tikrai žinau kad aš tave aplankysiu“, – rašė ji.
Ieva VoverispokyčiaiJAV
