Po netradicinės M. Stonkaus ir G. Glemžaitės vestuvių puotos – šypseną kelianti pirmoji nuotrauka

Pramogų pasaulio grietinėlė plūdo į šventę pasipuošę ir kruopščiai apgalvoję visas detales. Beje, šventėje buvo paisoma aprangos kodo – kvietimuose buvo nurodyta, kad svečiai turi puoštis juoda spalva.
Po ceremonijos vakarėlis užsikūrė – svečius linksmino populiarioji grupė „FC Baseball“.
Šventės metu netrūko nei jautrių akimirkų, nei laimės ašarų, nei linksmybių.
Išaušus pirmąjam – kaip vyro ir žmonos – rytui, M.Stonkus savo instagramo istorijose pasidalijo šmaikščia nuotrauka.
Ji daryta tiesiai iš lovos. Akimirkoje užfiksuotos poros rankos, kurias papuošė vestuviniai žiedai, o šalia – šampano butelis ir „McDonald's“ mėsainiai“.
