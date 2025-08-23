Žinios, kurios šviečia.
Po netradicinės M. Stonkaus ir G. Glemžaitės vestuvių puotos – šypseną kelianti pirmoji nuotrauka

2025 m. rugpjūčio 23 d. 14:48
Lrytas.lt
Rugpjūčio 22-ąją, penktadienį, sostinės širdyje esančiame teatre „Lėlė“ susituokė komikas Mantas Stonkus (38 m.) ir aktorė Gelminė Glemžaitė (35 m.). Juos sutuokė ne kas kitas, o charizmatiškasis jų kolega, aktorius Giedrius Savickas.
Pramogų pasaulio grietinėlė plūdo į šventę pasipuošę ir kruopščiai apgalvoję visas detales. Beje, šventėje buvo paisoma aprangos kodo – kvietimuose buvo nurodyta, kad svečiai turi puoštis juoda spalva.
Po ceremonijos vakarėlis užsikūrė – svečius linksmino populiarioji grupė „FC Baseball“. 
Šventės metu netrūko nei jautrių akimirkų, nei laimės ašarų, nei linksmybių.
Išaušus pirmąjam – kaip vyro ir žmonos – rytui, M.Stonkus savo instagramo istorijose pasidalijo šmaikščia nuotrauka.
Ji daryta tiesiai iš lovos. Akimirkoje užfiksuotos poros rankos, kurias papuošė vestuviniai žiedai, o šalia – šampano butelis ir „McDonald's“ mėsainiai“.
Mantas StonkusGelminė GlemžaitėVestuvės
