Verslininkė Karolina Barasnevičiūtė amžiną meilę prisiekė mylimajam airiui: sulaukė žinomų žmonių sveikinimų

„Oficialu! Mūsų pirmasis „taip“, – „Instagram“ paskyroje rašė ji, džiaugsmu dalydamasi su sekėjais. Ji sutiko gražia žinia pasidalinti ir su naujienų portalu Lrytas.
Iškart po vestuvių Karolina socialiniuose tinkluose dalijosi ypatingomis akimirkomis ir sulaukė gausybės sveikinimų, tarp jų – ir iš žinomų žmonių.
„Sveikinam, mielieji. Atrodot nuostabiai! Švytintys ir laimingi“, – rašė Deimantė Kazėnaitė.
„Sveikinimai! Ilgai ir laimingai“, – pridūrė Beatričė Skardžė.
Praėjus savaitei po ceremonijos Karolina pridūrė, kad jų vestuvių diena buvo pati gražiausia vasaros diena, dar ypatingesnė dėl juos supusios artimųjų meilės ir šilumos. Ji dėkojo visiems už nuoširdžius linkėjimus ir tiems, kurie šią akimirką šventė drauge.
„Tai buvo pati gražiausia vasaros diena, dar ypatingesnė dėl mūsų aplink supusios meilės. Ačiū už širdingus linkėjimus ir visiems, kurie prisijungė asmeniškai. Nuo tada, kai sutikau savo Darraghą, mano gyvenimas tapo kupinas juoko ir pozityvumo. Dabar jau skaičiuojame dienas iki rugsėjo – tada jis pagaliau taps mano vyru“, – rašė Karolina.
Pora nekantriai laukia didžiosios šventės rudenį, kur bus paminėtos ir oficialiai įtvirtintos jų meilės iškilmės.