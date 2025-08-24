„Stilistė Andžela“ aptarė Stonkų vestuvių svečius ir prabangių rankinių kainas: „Ne visi gali suprasti, kiek ta lėlės piniginė verta“

Vestuvės buvo įdomios ir visiškai kitokios, nei visiems įprasta matyti.
Socialiniuose tinkluose – daugybė komentarų, tad aptarti svečių stilių sumąstė ir dizainerė Viktorija Jakučinskaitė.
„Metų vestuvių apžvalga.
Aš už žodžius neatsakau, tai stilistes Andželos nuomonė, prašau Viktorijos Jakučinskaites neminėti“, – šalia vaizdo įrašo rašė ji ir aptarė, kas jai čia labiausiai patiko, o kas ne.
„Mergos, tai metų vestuvės, aš jums sakau. Gražiausios, įspūdingiausios, stilingiausios.
Bet šį kartą ne dėl nuotakos ir ne dėl jos suknelės.Ji atrodė kukliai, paprastai, atrodo, visai nepamenu suknelės modelio. Bet kas sugalvojo „Only black“ (liet. tik juoda) svečių stilių, aš nežinau, bet tai genealu.
Visi atrodė prabangiai, įspūdingai, net ir tie, kurie neturėjo, ką apsirengti arba dažniausiai prašauna pro šalį. Bet mūsų laikais tu neduok Dieve juodai apsirengusi į vestuves ateisi: tu gal kažką supainiojai, mergužėle. Tu į laidotuves ar į vestuves? Čia tikras įžeidimas jauniesiems ir visas nuotraukas sugadinsi.
O dabar pabandytų kas nors ateiti spalvotai... Taigi, visa šventė su***ta.
Bet žurnalistai pastebėjo kai ką kitą, o tai yra moterų rankinukus. Karolina Meschino: 2–3 tūkst. eurų, Ieva Mackevičienė: 4–5 tūkst. eurų ir Natalija Bunkė 20 tūkst. gabalų atsinešė... Blemba, tai kiek čia riekia šampūnų parduoti, kad tiek rankinukui išleisti?
Gal čia kažkieno metinis biudžetas? Paskaičiuojam, padalijam iš 12 mėnesių. Išeina 1 666, 66 eur. Nu daug kiečiau būtų tiesiog va su grynais ateiti rankose. Būtų pagarba. Nes ne visi gi gali suprasti, kiek ta lėlės piniginė verta.
Kažin, kaip atrodo 20 tūkst. grynais?
Ne nu aš nepirkčiau. Aš geriau nusipirkčiau butą Jonavoj ir į nuomą paleisčiau.
O vat Ievutės statusą nusako jau pats vyras šalia. Jai tų cackių nereikia.
Tokio vyro kiekviena norėtų. Tą rankytė tik žinutė mamai ar draugei, kad man viskas gerai, valgyt turiu ką, man viskam užtenka.
O štai Karolina... Atėjo su pigiausia rankine šiame trejetuke. Bet ji jauniausia, gražiausia, seksualiausia ir gali visai be rankinuko ateit. Nes visi nori ne tokios rankinės kaip pas ją, o tokio kūno, jaunystės, populiarumo arba tiesiog būti ja“, – sakė Viktorija iėjusi į stilistės Andželos vaidmenį.
Mantas StonkusViktorija JakučinskaitėVestuvės
