ŽmonėsVeidai ir vardai

M. Vžesniauskaitė parodė ūgtelėjusią jų su milijardieriumi dukrą: akį traukė viena detalė

2025 m. rugpjūčio 24 d. 21:06
Buvusi profesionali dviratininkė, olimpietė Modesta Vžesniauskaitė (41 m.) mėgaujasi motinyste. Tris vaikus auginanti žinoma moteris akimirkomis su atžalomis dalijasi socialiniuose tinkluose.
Šįsyk „Instagram“ paskyroje ji paviešino akimirkas su ūgtelėjusia jųdviejų su britų milijardieriumi Johnu Caudwellu dukra Isabella Sky.
Naujienų portalui Lrytas žinoma moteris atskleidė, kad nuotaikingos akimirkos buvo užfiksuotos jų namų kieme.
„Namuose surengėme vasarišką šventę sode, visus darbuotojus lepinome“, – pasakojo ji su šypsena.
Paviešintose kadruose matyti ne tik mamos ir dukros laikas drauge, bet ir ryškus panašumas.
Anot Modestos, pastebėjimų, kad dukra – tarsi jos atspindys, sulaukia dažnai.
„Ir iš būdo ji į mane panaši“, – tikino olimpietė.
Paklausta, koks jausmas matyti dukroje mažesnę savęs versiją, Modesta neslėpė emocijų:
„Labai gera... turbūt kaip kiekviena mama galvoja apie savo dukrytę“.
