Svarbią sukaktį su vyru mininti Ugnė Siparė užminė mįslę apie trečias vestuves

Šia proga socialiniuose tinkluose Ugnė pasidalijo daugybe dar nematytų jų bendro gyvenimo kadrų – viename jų, kadras iš vieno pirmųjų pasimatymų.
„Šeši metai ir skaičiuojame toliau! Va kokį albumėlį surinkau. Pvz. antroje nuotraukoje – mūsų koks trečias pasimatymas“, – brūkštelėjo žinoma moteris.
Naujienų portalui Lrytas Ugnė sutiko atskleisti ir kaip minėjo šią dieną.
„Tiesiog gražiai pavakarieniavome su gėlėmis, šampanu ir viskas.
Šią vasarą daug keliaujame, pramogaujame, atostogaujame, todėl metinėms išskirtinio dėmesio neskyrėme.
Bet aš neapleidžiu dar minties trečias vestuves padaryti. Prie progos“, – šypsojosi U. Siparė.
