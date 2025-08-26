Buvusi manekenė A. Muralytė džiaugiasi žadą atimančiais 16-metės dukros pasiekimais: skinasi kelią svetur

Naujienų portalui Lrytas A. Muralytė atskleidė, kad jos dukra šiuo metu dirba vienoje didžiausių Stambulo modelių agentūrų.
„Savo sėkme ji nustebino ne tik mane, bet ir agentūros savininkus. Netrukus skrisiu ją aplankyti“, – Lrytas šyptelėjo A. Muralytė.
Su dukra buvusi manekenė palaiko itin artimą ryšį – dažnai susitinka, o kasdienybėje neapsieina be vaizdo skambučių.
„Palaikome ryšį nuolat. Antuanetei atsiveria nauji horizontai, savarankiškumas reikalauja energijos resursų ir laiko. Pokalbiams su mama tenka mažiau laiko skirti. Bet mes nuolat ryšyje. Ir abi branginame jį,“ – pridūrė A. Muralytė.
Antuanetė šiandien pristato aukščiausios mados prekės ženklų drabužius, žengia podiumu užsienyje, tačiau ir Lietuvoje galima išvysti jos pasiekimus. Sostinės gatvėse ji puošia reklamos stendus, pristatydama artėjančią Vilniaus mados savaitę.
Didžiuodamasi dukros pasiekimais A. Muralytė socialiniuose tinkluose pasidalijo jautriu įrašu.
„Vaikai užauga. Užaugo ir mano Antuanetė. Įdomus jausmas aplieja širdį, kai netikėtai „sutinki“ savo vaiką reklamos stende. Pasididžiavimas užlieja, kai matau tavo profesionalumą, gebėjimą persikūnyti, keisti emociją, įsijausti į vaidmenį, valdyti kūną.
Profesionalumo, kaip ir atkaklumo, tau tikrai netrūksta! Dabar esi toli nuo namų ir sėkmingai žingsniuoji jau ne lietuvišku podiumu. Šiame Vilniaus mados festivalyje tavęs nebus, nors jau antrą kartą tavo atvaizdas puošia šio renginio plakatus.
Vis dažniau prie tavo nuotraukų matau užrašą – „IKONA“. Didžiuojuosi tavimi, dukryte! Tegul sėkmės sparnai tave neša ten, apie ką svajoji. O aš visada būsiu šalia.
P. S. Mamos tikrai supras, kaip jaučiuosi. Bet vieno nesuprantu – kodėl apie dukros nuotraukų publikacijas aš sužinau priešpaskutinė?“ – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė A. Muralytė.
