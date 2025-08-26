Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė paviešino nematytas vestuvių akimirkas

Praėjus šiek tiek laiko nuo įspūdingos ceremonijos pora pasidalijo savo šventės teatre „Lėlė“ kadrais.
„Stonkai“, – trumpai brūkštelėjo žinoma moteris.
Juodai baltuose kadruose pora pozavo sėdėdami teatro kėdėse, ten, kur prieš didelę auditoriją vaidina patys.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad žinomą porą sutuokė jų kolega, aktorius Giedrius Savickas, o į šventę susirinko visa pramogų pasaulio grietinėlė.
Visi jie plūdo į šventę pasipuošę ir kruopščiai apgalvoję visas detales. Beje, šventėje buvo paisoma aprangos kodo – kvietimuose buvo nurodyta, kad svečiai turi puoštis juoda spalva.
Po vestuvių paaiškėjo ir naujoji Gelminės pavardė ji tapo Glemžaite-Stonke.