Sostinėje aidėjusio protesto nepraleido žinomi žmonės: kartu su tūkstančiais išėjo į gatves

2025 m. rugpjūčio 26 d. 15:18
Antradienį nuo pat ryto sostinėje aidi protestas „Gėdos diena“. Tarp tūkstančių susirinkusiųjų buvo pastebėti ir jo nepraleidę žinomi Lietuvos žmonės.
Susirinkusieji piktinasi Seimo rinkimus laimėjusių socialdemokratų sprendimu suformuoti valdančiąją daugumą su Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
Kartu su jais šūkius skandavo ir žinomi žmonės, tarp kurių rašytoja Kristina Sabaliauskaitė,dainininkė Raminta Naujanytė-Bjelle, aktorius Viačeslavas Mickevičius-Slavka.
Proteste taip pat pastebėtas atlikėjas Gabrielius Liaudanskas-Svaras, kuris lipo ant scenos ir dalinosi savo muzika.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad prie Seimo rūmų antradienį susirinko 8 tūkst. žmonių minia. Jie nepritaria šviežiai suburtai koalicijai.
Protesto tikslas – parodyti, kad nemaža dalis visuomenės smerkia Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimą į koaliciją pasikvieti Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą „Nemuno aušrą“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją.
Šalia Prezidentūros, Simono Daukanto aikštėje, gyventojai rinkosi būtent tuomet, kai Seimas balsavo dėl Ingos Ruginienės kandidatūros į premjero postą.
